Município de Sirinhaém conquista 3° lugar no concurso Green Destinations Stories Awards, na Alemanha

A cidade é uma das contempladas do Programa de Desenvolvimento Econômico Local - DEL Turismo, em parceria com Fecomércio/Sesc/Senac PE

O turismo de Pernambuco segue sendo mais reconhecido e premiado. O município de Sirinhaém, no litoral sul do Estado, conquistou o 3° lugar no Green Destinations Stories Awards, importante premiação que aconteceu no dia 4 de março, dentro da Feira Internacional de Berlim 2025, maior evento de turismo do mundo. A cidade estava concorrendo na categoria “Comunidades Prósperas”, com o case “O protagonismo das marisqueiras de Aver-o- Mar, Sirinhaém, Pernambucano/ Brasil”, que exalta a importância do turismo de base comunitária para o desenvolvimento econômico da região.



A cidade pernambucana de Tamandaré também estava concorrendo, com o case “A Liderança de Padre Arlindo na busca do desenvolvimento sustentável de Tamandaré”.

As duas localidades fazem parte do Programa de Desenvolvimento Econômico Local - DEL Turismo, parceria do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco e Rio Grande do Norte com o Instituto Del, que tem o objetivo de potencializar o turismo por meio do fortalecimento da governança e de ações que desenvolvam aspectos ambientais, sociais e econômicos. Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, presente na premiação, o programa foi fundamental para o resultado positivo. “Por meio do DEL Turismo, demos passos importantes na consolidação do turismo como um motor de desenvolvimento para Pernambuco. Conseguimos traçar estratégias sustentáveis e de longo prazo nas cidades contempladas”, explica.

RECONHECIMENTO

Além do recente reconhecimento no Green Destinations Stories Awards, entre os principais resultados do DEL Turismo em Sirinhaém e Tamandaré, destacam-se a realização de uma análise situacional detalhada, a estruturação do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a adequação do Fundo Municipal de Turismo (Fumtur).

Pernambuco também participou na categoria “TOP 100 Stories”, que escolhe as melhores histórias de boas práticas de turismo responsável e sustentável, com soluções nas áreas de educação, preservação ambiental e inclusão social. Foram selecionadas as cidades de Tamandaré, Sirinhaém e o arquipélago de Fernando de Noronha, também contemplado pelo programa DEL Turismo.

Sobre o DEL Turismo

O DEL Turismo foi lançado em novembro de 2023 em Pernambuco, o segundo estado do Nordeste a implementar a metodologia inovadora do Instituto DEL, que une atores nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento do turismo local. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac RN é o responsável pela execução do Programa no Nordeste e, por isso, foi firmado um termo de transferência de tecnologia entre o Sistema Fecomércio PE e RN.