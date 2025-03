Recife marca presença na BTL 2025 e destaca seus atrativos turísticos em Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento reúne profissionais do turismo e público geral em cinco dias de imersão nas principais novidades do setor turístico a nível mundial

A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife participa da BTL – A Better Tourism Lisbon Travel Market 2025, um dos mais importantes eventos de turismo em Portugal e na Europa, consolidado como grande marketplace do setor. A feira ocorre entre os dias 12 e 16 de março, no pavilhão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), reunindo profissionais e público geral em cinco dias de imersão nas principais novidades do setor turístico mundial.



"A participação do Recife na BTL 2025 é uma oportunidade estratégica para fortalecer nossa presença no mercado europeu e promover a cidade como um destino autêntico, rico em cultura, história e gastronomia”, destacou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus.

ESTANDE DO RECIFE

Durante o evento, a secretaria contará com um estande de 18m², estruturado com caixa de luz, balcão de atendimento e espaço para reuniões, além da distribuição de material promocional do destino Recife. A programação dos dias 12 e 13 de março será focada em encontros B2B (business to business), proporcionando a troca de experiências e a ampliação do relacionamento com os principais players do setor. De 14 a 16 de março, o evento também será aberto ao público geral, ampliando a visibilidade do Recife para viajantes em potencial.

Como destaque da participação recifense, será realizada uma ação gastronômica em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), promovendo a culinária pernambucana. O chef Rapha Vasconcellos comandará um Cooking Show seguido de degustação, com foco na tapioca, ingrediente icônico da culinária local, cujas origens remontam à pré-colonização. A ação acontecerá em dois dias do evento, com duração de 1h30 por sessão.

Outro destaque importante é o novo voo direto entre Recife e Porto, em Portugal, que reforça a conexão entre os dois destinos e facilita o acesso de turistas europeus à capital pernambucana. A nova rota aérea representa um avanço significativo na promoção do Recife como destino turístico internacional, ampliando as possibilidades de intercâmbio cultural e econômico entre as cidades.

DESTINO TURÍSTICO



A presença do Recife na BTL busca não apenas posicionar a cidade como destino turístico de destaque no mercado europeu, mas também ampliar as oportunidades de negócios, promover encontros estratégicos e conhecer as principais tendências do setor. A Europa, especialmente Portugal, representa um mercado com grande potencial de crescimento para o turismo recifense, considerando a histórica conexão cultural e a busca constante por novos destinos autênticos.



Com essa iniciativa, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife reafirma seu compromisso em expandir a visibilidade internacional da cidade, fortalecer parcerias e atrair novos visitantes para vivenciar toda a riqueza cultural, histórica e gastronômica que Recife tem a oferecer.