Azul terá 57 voos extras para o Nordeste durante a Páscoa e Tiradentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De 17 a 21 de abril, os principais destinos nordestinos vão ser Recife, maior hub da Azul no NE, com 20 voos, Natal, Porto Seguro, Maceió e Aracaju

A Azul Linhas Aéreas irá operar 132 voos extras durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes, com a maioria das operações para o Nordeste. A região, que conta com diversos destinos religiosos e turísticos,

receberá 57 voos extras, com oferta de 7.597 assentos durante o feriadão.

De 17 a 21 de abril, os principais destinos nordestinos vão ser Recife, o maior hub da Azul no Nordeste, com 20 voos; Natal, com sete voos; Porto Seguro, com seis; Maceió, com cinco; Aracaju, com quatro; Fortaleza, Juazeiro do Norte (CE) e Petrolina (PE), com três voos cada; João Pessoa, São Luiz e Salvador, com dois voos cada.

"Os voos adicionais foram planejados para destinos turísticos e cidades com maior fluxo de passageiros, devido a festas tradicionais na época. Os horários e frequências extras representam mais opções aos Clientes, facilitando a ida e a volta no feriado", afirma Vitor Silva, Gerente Geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças na Azul.

ROTAS COM MAIS VOOS



As rotas com mais voos são Fortaleza-Recife; Recife-Petrolina e Recife-Juazeiro do Norte que terão três voos cada. Juazeiro do Norte (CE) é um dos destaques no período, pois recebe muitos romeiros por causa do Padre Cícero, que tem um significado especial para os fiéis durante a Páscoa.

Com voos estrategicamente planejados, a companhia busca facilitar o acesso a locais de interesse durante o super feriado da Semana Santa e Tiradentes, promovendo uma experiência de viagem mais abrangente e personalizada. As passagens para o período estão disponíveis nos canais oficiais de venda da companhia.