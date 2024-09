Presidente do STF argumenta que Silvio Almeida tem direito à defesa: "como todas as pessoas"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na noite da última sexta-feira (6), o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida foi demitido do Governo Lula. A exoneração segue denúncias de assédio sexual que teriam sido cometidos pelo ex-ministro contra mais de uma dezena de mulheres.

"A parte política já passou, com a demissão. Agora, como todas as pessoas, [ele] tem direito à ampla defesa e, depois, se fará justiça", afirmou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. A declaração foi dada na saída do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Denúncias contra Silvio Almeida

Há pelo menos dez denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida. Os casos foram denunciados à ONG internacional Me Too. As denúncias foram divulgadas pelo portal Metrópoles na última quinta-feira (5).

Entre as denunciantes, está a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco. Ela e mais 14 pessoas de seu convívio foram ouvidas confirmando os episódios de assédio.

A Polícia Federal registrou a Notícia-Crime e instaurou o inquérito para investigações. O Governo Lula anunciou a exoneração de Silvio Almeida do cargo na noite da última sexta-feira.