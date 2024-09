Cometa do século poderá ser observado no Brasil ainda em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Cometa C/2023 A3, conhecido como Cometa do Século, promete iluminar o céu brasileiro com seu brilho, saiba como e quando observar esse fenômeno.

A partir do dia 22 de setembro, os entusiastas por astronomia terão a oportunidade de testemunhar a passagem do Cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) pelo Hemisfério Sul, segundo a Agência Brasil.

Com potencial de ser o cometa mais brilhante observado desde o famoso Hale-Bopp, que cruzou os céus em 1997, ele já está sendo chamado de Cometa do Século.

Descoberto no início de 2023 por dois observatórios — o Observatório Astronômico Zijinshan, na China, e o telescópio do Sistema de Alerta de Impacto de Asteroide (ATLAS) — o fenômeno astronômico promete um espetáculo memorável.

Um espetáculo celestial

Imagem ilustrativa de chuvas de meteoros, rastro de detritos empoeirados deixados por um cometa - NEALE LASALLE/PEXELS

Segundo o astrônomo Filipe Monteiro, do Observatório Nacional, para a Agência Brasil, este será um evento imperdível para os entusiastas.

Embora o cometa esteja "aparentemente muito próximo do Sol" desde agosto, tornando sua observação difícil, as condições melhorarão significativamente a partir de 22 de setembro.

"O cometa poderá ser visto ao amanhecer, mas entre 7 e 11 de outubro ele voltará a se aproximar do Sol, dificultando novamente a visibilidade. Após esse período, ele será visível logo após o pôr do sol", explica Monteiro.

O C/2023 A3 passará pelo ponto mais próximo do Sol, chamado periélio, no dia 27 de setembro, a uma distância de 58,5 milhões de quilômetros da estrela.

Já a maior aproximação do cometa com a Terra ocorrerá em 13 de outubro, quando ele estará a cerca de 70,7 milhões de quilômetros de nós.

Observação do cometa

Embora ainda seja difícil afirmar se o cometa será visível a olho nu, devido à natureza imprevisível de seu brilho, Monteiro sugere o uso de binóculos ou telescópios para garantir uma visão clara.

O cometa transitará pelas constelações de Virgem em setembro e pelas constelações de Serpente e Ofiúco em outubro, proporcionando aos observadores um cenário espetacular.

Para aqueles que desejam testemunhar o fenômeno, é recomendável procurar um local com o horizonte oeste livre e observar o céu antes do amanhecer no final de setembro, ou logo após o pôr do sol, a partir de outubro.

Comparações com o cometa Hale-Bopp

O Cometa C/2023 A3 pode atingir uma magnitude de até -3, o que indicaria um brilho intenso — mais forte, por exemplo, que o Hale-Bopp, que alcançou magnitude de -1,8 em 1997.

Quanto menor a magnitude, maior o brilho no céu, o que aumenta as expectativas de que este será um dos eventos astronômicos mais luminosos das últimas décadas.

Prepare-se para o cometa do século

Este cometa já está na agenda dos principais eventos astronômicos de 2023, conforme o Observatório do Valongo da UFRJ, que também destaca outros fenômenos, como chuvas de meteoros e eclipses que ocorrerão no ano.

A expectativa para o Cometa C/2023 A3 é que ele se torne um dos eventos mais marcantes, não só pelo brilho, mas também pela raridade de sua aparição.

Aqueles que desejam testemunhar esse momento inesquecível devem seguir algumas dicas essenciais:

Data de visibilidade: A partir de 22 de setembro