Estou otimista com a economia brasileira, sem subestimar desafios, diz Haddad

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Haddad repetiu que o País precisa reequilibrar as contas públicas, mas defendeu que isso tem de ser feito "de forma criteriosa"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 12, que está "otimista" com a economia brasileira, mas sem subestimar os desafios. Entre eles, citou a compensação à desoneração da folha de pagamentos, cujo texto-base foi aprovado na quarta (11) pela Câmara. Os destaques ainda precisam ser votados.

"O de ontem foi muito difícil, mais de dez anos tentando rever isso e ninguém conseguia", ele disse, no programa "Bom dia, ministro", da EBC. "Chegou o momento, envolvendo o Supremo, o Senado, a Câmara, chegou o momento de pôr ordem nesse programa, que custou mais de R$ 200 bilhões."

Haddad repetiu que o País precisa reequilibrar as contas públicas, mas defendeu que isso tem de ser feito "de forma criteriosa", para não prejudicar quem depende do Estado e para garantir que as pessoas que não pagavam impostos, paguem.

Ele reclamou da atuação dos lobbies de Brasília em favor de empresas: "é um inferno isso aqui."

O ministro repetiu que a economia brasileira deve crescer mais de 3% este ano, depois de ter adiantado a jornalistas, na quarta, que a revisão das projeções da Fazenda indicaria uma alta deste nível ou mais do Produto Interno Bruto (PIB). E afirmou que há um recorde de geração de empregos, com queda da desocupação.

"Hoje, o nosso problema é oferta de mão de obra, não é demanda", afirmou. "Você conversa com qualquer empresário, de qualquer setor, a pessoa vai dizer assim: eu estou com dificuldade de contratar, eu preciso contratar, eu quero expandir meus negócios."