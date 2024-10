Cid Moreira morre aos 97 anos nesta quinta-feira (3)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O locutor havia completado 97 anos há dois dias e se tratava de uma pneumonia no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (3), o Brasil perdeu um de seus maiores ícones da comunicação, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira.

Cid havia completado 97 anos no último domingo (29). Segundo informações do Portal G1, ele faleceu no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde estava internado para tratar de uma pneumonia. A causa da morte foi insuficiência renal crônica.

A trajetória de Cid Moreira é marcada por sua voz e por seu papel como uma das figuras mais memoráveis da televisão brasileira. Reconhecido por apresentar o Jornal Nacional durante décadas, ele deixa um legado que atravessa gerações e moldou o jornalismo televisivo no país.

Quem foi Cid Moreira?

Nascido em 1927, Cid Moreira iniciou sua trajetória no rádio em 1944, aos 17 anos, quando foi incentivado por um amigo a participar de um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté, em sua cidade natal, no Vale do Paraíba.

Entre 1944 e 1949, trabalhou como narrador de comerciais. Essa fase inicial de sua carreira o levou a oportunidades maiores na capital paulista, onde passou a integrar a equipe da Rádio Bandeirantes e a trabalhar na Propago Publicidade.

Jornal Nacional



Foi na televisão que Cid Moreira encontrou seu espaço mais duradouro. Ele se tornou o principal rosto e voz do Jornal Nacional, apresentando o jornal durante 26 anos. Segundo o Memória Globo, o apresentador deu boa noite 8 mil vezes ao longo de sua carreira no programa.

Cid Moreira atravessou gerações, consolidou sua imagem como uma grande figura da televisão brasileira. Cid se tornou um símbolo seriedade e o compromisso com a informação.

Mesmo após deixar o posto no Jornal Nacional, Cid continuou ativo, especialmente com seus trabalhos em narrações de salmos e textos religiosos, que garantiram uma nova audiência em suas redes sociais e outras plataformas.

Cid Moreira durante apresentação do Jornal Nacional
Cid Moreira foi um dos nomes mais importantes da TV brasileira
jornalista Cid Moreira foi apresentador do Jornal Nacional, da Globo.

Família de Cid Moreira

Cid Moreira deixa a viúva, Fátima Sampaio, também jornalista, com quem esteve casado por quase 25 anos, e dois filhos, Roger e Rodrigo Moreira.

No entanto, a relação com os filhos passou por momentos conturbados nos últimos anos.

Em 2021, Roger e Rodrigo entraram com uma ação judicial para interditar o pai, alegando que Fátima cometia maus-tratos contra o jornalista e que ela impedia qualquer aproximação entre eles e Cid.

A viúva revelou estar ao lado do esposo nos seus últimos momentos em entrevista ao programa Encontro, da Tv Globo, na manhã desta quinta (3).

"Nós temos quase 25 anos juntos, é uma história e tanto. Mas a gente sempre quer mais um pouquinho", lamentou Fátima Sampaio, que estava no hospital ao lado do médico por volta das 9h30, acompanhando de perto os cuidados e a saúde do esposo.

