William Bonner se pronuncia sobre a morte do apresentador Cid Moreira

Cid Moreira faleceu, nesta manhã da quinta-feira (3). Nas últimas semanas ele vinha tratando uma pneumonia, em um hospital, no Rio de Janeiro.

O jornalista, locutor e apresentador havia completado 97 anos recentemente.

Com uma das vozes mais icônicas da TV brasielira, Cid apresentou o Jornal Nacional, principal programa jornalístico da TV Globo. Ele conduziu o noticiário por quase 30 anos, até 1996, quando foi substituído por William Bonner. O jornalista comentou sobre a morte do apresentador e locutor:

William Bonner

William Bonner publica story sobre Cid Moreira - Divulgação / Reprodução de redes socias

Em luto, o jornalista William Bonner apenas republicou um post sobre a morte de Cid Moreira.

"O Cid Moreira era um grande brincalhão e ele adorava que brincavam com ele também", disse Bonner em pronunciamento na TV.

"Cid Moreira, na Globo, inaugurou o Jornal Nacional. Foi em setembro de 1969. E ele permaneceu no Jornal Nacional initerruptamente até o fim de março de 1996. Para qualquer pessoa que teve mais de 40 anos de idade o Jornal Nacional teve aquele rosto."

"Para quem tem menos de 40 anos de idade talvez o rosto do JN não seja o do Cid Moreira, mas o Cid Moreira é o rosto e a voz do Fantástico porque, embora ele tenha trabalhado para o Fantástico e para o Jornal Nacional simultaneamente durante muitos anos, quando ele deixou o JN ele passou de se dedicar não apenas a leitura de editoriais no Jornal Nacional mas também ao Fantástico.

"Essa foi uma fase em que eu acho que o Cid Moreira pode se divertir mais enquanto profissional. O Cid Moreira era um grande brincalhão e ele adorava que brincavam com ele também."

Espera-se, que ao longo do dia, o jornalista dê mais entrevistas e relatos sobre a convivência e trabalho com Cid.