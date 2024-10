Saiba o que disse médico de Cid Moreira sobre a causa da morte do apresentador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, Cid Moreira, faleceu na manhã desta quinta-feira (3). O apresentador estava passando por um quadro de pneumonia, internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A causa do óbito foi divulgada como insuficiência renal crônica. O médico Nélio Gomes Júnior compartilhou detalhes sobre os últimos dias de vida do jornalista durante o Programa Encontro, da Tv Globo nesta manhã.

Últimos Dias de Vida

Durante a entrevista, Nélio expressou gratidão por ter passado os últimos 29 dias ao lado de Cid Moreira, ressaltando a importância do amor e do apoio familiar nesse período

“Fico contente por ter participado desses últimos 29 dias da vida dele e ter vivenciado um ambiente de carinho enorme entre ele e a Fátima. Parabéns, Fátima pela resiliência e presença, você foi extremamente importante nos últimos dias. É o que a gente faz quando a gente ama”, afirmou o médico, enfatizando a relação próxima entre o locutor e sua esposa.

O médico também revelou o desejo de Cid em retornar ao conforto do lar. “Pude conviver com ele nesses 29 dias, tivemos momentos de esperança, ele queria voltar para casa. Dizia: ‘Vamos, menino, brincar de casinha por mais um dia’”, compartilhou Nélio.

Quadro de saúde

Cid Moreira enfrentava um quadro de saúde delicado, o que foi detalhado por Nélio Gomes Júnior durante a entrevista.

O médico destacou que o apresentador já sofria de insuficiência renal crônica, necessitando de diálise. “Ele já tinha um quadro de insuficiência renal crônica, fazia diálise. Apresentou um quadro de infecção por conta provavelmente deste quadro diálise prolongada. Já vinha apresentando dificuldade para andar, certa atrofia muscular”, explicou.

Além disso, Nélio descreveu a complexidade da saúde de Cid, que incluía um histórico de trombose venosa.

“Um paciente de 97 anos, com histórico de trombose venosa, há três anos fazendo diálise. Infecções de repetição, várias sessões de antibióticos e atrofia muscular importante, desgaste natural do organismo”, completou.

