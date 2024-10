Horário de verão: governo Lula tem menos de um mês para decidir retorno da medida; saiba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo do presidente Lula (PT) tem menos de um mês para decidir sobre o retorno do Horário de Verão no Brasil.

No mês passado, ministros federais discutiram e colocaram a medida como alternativa para economizar energia.

O Horário de Verão foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019. Segundo o ex-chefe executivo, a decisão de retirada da prática foi tomada após estudos envolvendo economia de energia e o relógio biológico da população.

Governo Lula tem menos de um mês para decisão

O governo Lula vai ter até o final desse mês de outubro para tocar uma decisão sobre a pauta.

Isso porque o Decreto N° 6.558, de 8 de setembro de 2008, determina que o Horário de Verão deve ser iniciado a partir das zero hora do primeiro domingo de novembro. No caso desse ano, seria no dia 3.

Apesar das várias opiniões de ministros favoráveis ao decreto, o Governo ainda não tomou uma decisão.

Para o ministro Alexandre Silveira (PSD), o horário de verão pode ajudar a reduzir os problemas causados pela seca.

"É aquele horário que o cidadão vai para casa, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. Ele vai tomar banho, vai tomar todo mundo quase que junto, abre a televisão para assistir um jornal, para poder assistir um filme, e naquele horário nós temos um grande pico, e é exatamente no momento onde nós estamos perdendo as energias intermitentes", falou.

Alexandre disse, ainda, que essa pode ser uma solução para a atual crise hídrica no setor elétrico.

"Quando há qualquer possibilidade que aponte um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliada. Então, nós estamos na fase de avaliação da necessidade ou não de horário de verão”, disse.

Horário de Verão

O horário de verão foi instituído no Brasil pela primeira vez em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de aproveitar melhor a luz natural e economizar energia elétrica.

A ideia era adiantar os relógios em uma hora durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos, reduzindo o consumo de eletricidade no período noturno.

A medida foi revogada e retomada várias vezes, ao longo das décadas, até ser retomada, em 1985, e durando até o ano de 2019.