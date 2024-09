Governo Federal avalia retorno do horário de verão; entenda

Jornalismo pela Uninassau. Com passagens por Governo de Pernambuco (GOV PE), Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Blog do Torcedor e Portal de Prefeitura. Agora, no Jornal do Commercio. Aqui escrevo sobre serviços de utilidade pública, como: greves, política, concursos e mais.

Estagiário em Jornalismo