Horário de verão: governo Lula descarta retorno da medida em 2024

Apesar disso, integrantes do Governo Federal informaram que um retorno da medida não está descartada e promete nova avaliação para o ano de 2025.

O Governo Lula, através do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que o horário de verão não vai voltar neste ano de 2024.

Em setembro deste ano, ministros federais discutiram possibilidades para a economia de energia no país e a medida se figurou como uma das alternativas.

"Nós, hoje, na última reunião com o ONS [Operador Nacional do Setor Elétrico], chegamos à conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para este período, para este verão", disse Silveira.

Apesar disso, o Governo Federal deve avaliar a medida para 2025.

"É importante que ele [horário de verão] seja sempre considerado, ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. É uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia, portanto, deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal", relatou.

Governo Lula teria menos de um mês para decisão

Como já informado pelo JC, o governo Lula teria até o final desse mês de outubro para tomar uma decisão sobre a pauta.

Isso porque o Decreto N° 6.558, de 8 de setembro de 2008, determina que o Horário de Verão deve ser iniciado a partir das zero hora do primeiro domingo de novembro. Se a decisão fosse adotada esse ano, seria no dia 3. Entretanto, deve ficar mesmo para 2025.

"Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto da nossa condição hídrica. Temos condições de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política em 2025", completou.

Horário de Verão

O horário de verão foi instituído no Brasil pela primeira vez em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de aproveitar melhor a luz natural e economizar energia elétrica.

A ideia era adiantar os relógios em uma hora durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos, reduzindo o consumo de eletricidade no período noturno.

A medida foi revogada e retomada várias vezes, ao longo das décadas, até ser retomada, em 1985, e durando até o ano de 2019.

É bom lembrar que a extinção do Horário de Verão foi decidida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ex-chefe executivo, a retirada da medida foi tomada após estudos envolvendo economia de energia e o relógio biológico da população.

Governo descarta retorno do horário de verão em 2024