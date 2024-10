Enem 2024: saiba qual roupa pode usar no dia da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por ser um dos principais meios de acesso ao ensino superior no Brasil.

Com um ambiente de prova bastante rigoroso em termos de segurança, é comum que candidatos tenham dúvidas sobre o que é permitido e o que deve ser evitado na escolha da roupa para o dia do exame.

Roupas permitidas



Embora não haja um “uniforme” exigido para o Enem, é recomendável escolher uma roupa que ofereça conforto para o período de prova, que tem até 5h30 minutos, de duração, no primeiro dia, e até 05h00, no segundo dia de prova.

Outro ponto a ser observado é no clima da cidade onde você vai fazer a prova. Use roupas que se adequem com o clima do município onde você fará o certame para se sentir o mais confortável possível.

Camisetas, calças de moletom, jeans, saias (em comprimento discreto) e roupas leves são permitidos. Para quem preferir, também é permitido o uso de shorts e bermudas.

Para facilitar a fiscalização, é recomendado o uso de roupas sem grandes bolsos e detalhes, pois é comum que fiscais peçam para conferir objetos que possam ser carregados no bolso, visando garantir a segurança e evitar fraudes.

Itens para evitar



Acessórios como bonés, chapéus e viseiras são permitidos apenas fora da sala de prova. Ao entrar, o candidato deve deixar esses itens com os fiscais, sendo permitido pegá-los somente na saída. De preferência, é melhor nem levar.

Roupas de manga longa e blusas mais pesadas também são permitidas, mas também podem ser alvo de uma vistoria mais intensa.

Além disso, qualquer acessório que cubra parte do rosto, como óculos escuros, viseiras ou lenços, precisam ser retirado.

