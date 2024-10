Saiba o que não pode levar para as provas do Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai além dos estudos. As provas serão aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro.

É fundamental que os candidatos estejam bem informados sobre as regras de conduta e os itens permitidos durante a aplicação das provas.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no primeiro dia do Enem 2023, 4.293 candidatos foram eliminados por violações, como portar equipamentos eletrônicos e não atender às orientações dos fiscais.

Itens permitidos

Além do documento de identificação, existem outros objetos que são necessários, além de alguns itens aconselhavéis.

Roupas confortáveis

A escolha de roupas confortáveis é aconselhavél para um bom desempenho no exame.

Como as provas podem durar até 5h30, é aconselhável usar vestuário que permita liberdade de movimento e se adapte às condições climáticas do dia.

Caneta esferográfica transparente preta

A caneta é o único material permitido para fazer a prova. Ela deve ser utilizada tanto para fazer anotações durante a realização as questões, preencher o gabarito e fazer a redação.

Não há número limite de quantas canetas devem ser levadas.

Itens Proibidos

Pode levar celular no Enem?

Os candidatos podem levar seus celulares, mas com as seguintes restrições:

Deve ser desligado: o celular não pode ser utilizado nem tocar durante o exame. Se o dispositivo tocar, mesmo que estiver desligado, pode acarretar em eliminação;



o celular não pode ser utilizado nem tocar durante o exame. Se o dispositivo tocar, mesmo que estiver desligado, pode acarretar em eliminação; Uso de envelope: o dispositivo deve ser guardado no envelope fornecido pelo fiscal, que é lacrado e deve ficar sob acadeira;

Acessórios

Não é permitido utilizar durante o exame óculos escuros; bonés; chapéus e gorros. O candidato pode ir até o local de prova com os objetos, mas na hora da realização, deve retirar.

Materiais escolares

Apenas a caneta preta transparente é permitida. Lápis, apontadores e borrachas não devem ser utilizados.

Equipamentos eletrônicos

Calculadoras, tablets, iPods, gravadores, pen drives, entre outros também não são permitidos. Garrafas térmicas com termômetro também são proibidas.

O candidato deve garantir que todos os seus pertences estejam em conformidade com as normas do Inep, uma vez que a desobediência pode resultar na eliminação.

Estar bem preparado para o Enem 2024 significa apenas ter um cronograma de estudo para as provas, mas também conhecer e respeitar as normas estabelecidas pelo Inep.