Alexandre Nardoni é autorizado a passar fim de ano com a família no Guarujá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) autorizou no último dia 5 de dezembro que Alexandre Nardoni, sentenciado a 30 anos e um mês de prisão pelo assassinato da filha, Isabella Nardoni, passe o fim do ano com a família no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele foi condenado em 2010 pela morte da criança, ocorrida dois anos antes. Desde maio, cumpre pena em regime aberto, mas não pode sair da capital paulista, onde mora, sem autorização da Justiça

Na autorização judicial, a juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli permite a Nardoni deixar o endereço de domicílio "tendo em vista o cumprimento regular do regime aberto".

A autorização tem validade de 23 de dezembro a 3 de janeiro e Nardoni continua impedido de deixar a residência da família no Guarujá, no Jardim Acapulco, entre 20h e 6h. Também não pode frequentar bares, casas de jogos e "outros locais incompatíveis com o benefício conquistado". Esse tipo de autorização é comum para sentenciados que cumprem pena em regime aberto. Nardoni progrediu para o regime após ter ficado 16 anos preso.

Antes, ele já estava em regime semiaberto, que dá direito a saídas temporárias para visitar familiares, desde abril de 2019. Na decisão sobre progressão para regime aberto, publicada em 6 de maio, o juiz José Loureiro Sobrinho, da Vara Criminal de São José dos Campos, apontou que Nardoni completou o tempo necessário para a progressão.

O magistrado levou em consideração que ele teve bom comportamento, com base em relatórios da administração do presídio, e retornou após suas saídas temporárias. Também destacou que não registrou faltas disciplinares durante o cumprimento da pena e que, apesar dos apontamentos da gravidade do delito praticado pelo réu, não existem obstáculos para a busca pela ressocialização, função principal do regime aberto. Isabella tinha 5 anos quando foi assassinada.