Catamarã naufraga e deixa ao menos um morto em Maragogi, Alagoas

Idoso morre em passeio turístico; embarcação não estava regularizada e autoridades investigam as causas do acidente em na Paia de Barra Grande

Na manhã dessa sexta-feira(13) um catamarã de passeio afundou no litoral norte de Alagoas, mar em Maragogi. O incidente aconteceu na Praia de Barra Grande quando a tripulação seguia em direção às piscinas naturais, conhecida como Caribe brasileiro, por suas paisagens marinhas.

A embarcação tinha 50 pessoas a bordo, sendo três da tripulação, todos receberam atendimento especializado e foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maragogi, mas um veio a óbito antes mesmo de chegar a UPA.

A prefeitura da cidade comunicou que Silvio Bispo Romão, de 76 anos, era de São Paulo, capital, e estava hospedada em um resort em Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco.

Segundo testemunhas, o que avançou o naufrágio foi o desespero ao notar que havia água invadindo a navegação, fazendo com que uma maioria fosse para o mesmo lado no catamarã.



Mais de 30 bombeiros foram mobilizados para o resgate. A Polícia Civil e a Marinha investigam o acidente. Lanchas, moto aquáticas e barcos que navegavam pela região ajudaram a recolher os náufragos.

Irregularidade na operação

As informações preliminares da Secretaria de Turismo apontam que a embarcação não está registrada no Cadastro Único Digital de Prestadores de Serviços de Turismo, que é um requisito obrigatório para a operação de passeios náuticos na região.

A delegada plantonista Márcia Barbosa encaminhou intimações aos proprietários, marinheiros e à tripulação para serem ouvidos ainda nesta sexta-feira.

"Os levantamentos preliminares apontam que a embarcação tinha capacidade para 70 pessoas e estava com 47 passageiros no momento do acidente. O piloto do catamarã é habilitado", disse, em nota.

A empresa responsável informou que atendeu as vítimas e que irá se pronunciar em outro momento oportuno.

A Secretaria de Turismo ainda reforçou o compromisso com a regularidade das atividades turísticas em Maragogi, reforçando que todas as medidas de emergência foram tomadas e o comitê de Crise da prefeitura também foi acionado.