Sexta-feira será de chuvas em maior parte do Brasil, segundo Inmet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Inmet emitiu alerta amarelo para pelo menos 23 estados, além do Distrito Federal, nesta sexta-feira (31); confira as cidades pernambucanas na lista

previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta meteorológico para esta sexta-feira (31). Pelo menos 23 estados estão em alerta para temporais e ventos fortes. Os acumulados podem alcançar 100 milímetros com possíveis rajadas de 100 km/h.

As regiões Sul do Rio de Janeiro, Norte paulista e Sul mineiro estão em alerta vermelho, que representa grande perigo. Há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

O alerta laranja, de perigo, abrange grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal. Além da região Sul dos estados do Amazonas e Pará, região central do Piauí e oeste de Pernambuco e Paraíba.

Há risco de alagamentos, corte de energia, deslizamentos, queda de árvores e raios.

Cidades em alerta laranja em Pernambuco

Afrânio;

Araripina;

Bodocó;

Cabrobó;

Cedro;

Dormentes;

Exu;

Granito;

Ipubi;

Lagoa Grande;

Mirandiba;

Moreilândia;

Orocó;

Ouricuri;

Parnamirim;

Salgueiro;

Santa Cruz;

Santa Filomena;

Santa Maria da Boa Vista;

São José do Belmonte;

Serra Talhada;

Serrita;

Terra Nova;

Trindade;

Verdejante.

Maior parte do País em alerta amarelo

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, é válido para 23 estados e o Distrito Federal: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins.

Em Pernambuco, além das cidades em alerta laranja, as cidades que estão em alerta amarelo são:

Belém do São Francisco;

Calumbi;

Carnaubeira da Penha;

Floresta;

Itacuruba;

Petrolina;

Santa Cruz da Baixa Verde;

Triunfo.

Em fevereiro, a previsão indica chuvas acima da média em grande parte das regiões Norte e Nordeste. Já as temperaturas podem ficar elevadas na maior parte do Brasil, acima dos 26 graus, principalmente no Norte e Nordeste.



*Com informações da Agência Brasil