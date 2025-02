Farmácia Popular: fralda geriátrica e mais 40 itens gratuitos no programa. Veja lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a ampliação dos itens, incluindo medicamentos para diabetes, mais 1 milhão de pessoas serão beneficiadas, segundo o Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (13) que ocorrerá a ampliação dos itens e medicamentos gratuitos distribuídos pela Farmácia Popular. O programa, que ofertava 39 produtos de maneira gratuita para a população, passa a distribuir 41 insumos.

Com essa ampliação, dois novos produtos chegam às Farmácias Populares para que a população possa realizar a retirada:

Dapagliflozina: este medicamento é utilizado durante o tratamento de diabetes em pacientes que também possuem doenças cardiovasculares. O remédio auxilia na eliminação tanto da glicose quanto do sódio em excesso no sangue através da urina.

este medicamento é utilizado durante o tratamento de diabetes em pacientes que também possuem doenças cardiovasculares. O remédio auxilia na eliminação tanto da glicose quanto do sódio em excesso no sangue através da urina. Fraldas geriátricas: este insumo será distribuído apenas para o público elegível, com idade de 60 anos ou mais, ou pessoas com necessidades especiais, de forma gratuita.

Antes da ampliação, era necessário pagar uma coparticipação para obter esses insumos com descontos.

"Estamos beneficiando imediatamente mais de 1 milhão de pessoas por ano, que ainda pagavam coparticipação em fraldas geriátricas e na Dapagliflozina. Em dois anos, ampliamos em quase 20% as pessoas atendidas e oferecemos novos itens, como absorventes e anticoncepcionais", afirmou Nísia Trindade, ministra da Saúde, em sua rede social X.



Novos credenciamentos

Nísia também falou sobre a abertura de uma nova fase de credenciamento em 758 cidades que não faziam parte do programa. Agora, farmácias particulares poderão se cadastrar no programa, ampliando a rede de atendimento.

Oferecendo medicações para diabetes, asma, rinite, glaucoma e muitas outras doenças, a iniciativa atua em 4.812 municípios, 86% das cidades brasileiras.





Medicamentos oferecidos na Farmácia Popular

Mais de 24 milhões de pessoas foram atendidas através da Farmácia Popular, mostrando um gráfico crescente de 20% em comparação aos beneficiados em 2022. O programa foi criado em 2004 e visa garantir o tratamento de doenças através de medicamentos gratuitos para a população.

Remédios para asma:

brometo de ipratrópio 0,02mg

brometo de ipratrópio 0,25mg

dipropionato de beclometasona 200mcg

dipropionato de beclometasona 250mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg

sulfato de salbutamol 100mcg

sulfato de salbutamol 5mg



Remédios para diabetes:

cloridrato de metformina 500mg

cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

cloridrato de metformina 850mg

glibenclamida 5mg

insulina humana regular 100ui/ml

insulina humana 100ui/ml

dapagliflozina 10 mg



Remédios para hipertensão:

atenolol 25mg

besilato de anlodipino 5 mg

captopril 25mg

cloridrato de propranolol 40mg

hidroclorotiazida 25mg

losartana potássica 50mg

maleato de enalapril 10mg

espironolactona 25 mg

furosemida 40 mg

succinato de metoprolol 25 mg



Remédios para anticoncepção:

acetato de medroxiprogesterona 150mg

etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

noretisterona 0,35mg

valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Remédio para osteoporose:

alendronato de sódio 70mg



Remédios para dislipidemia (colesterol alto):

sinvastatina 10mg

sinvastatina 20mg

sinvastatina 40mg



Remédios para doença de Parkinson:

carbidopa 25mg + levodopa 250mg

cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg



Remédios para glaucoma:

maleato de timolol 2,5mg

maleato de timolol 5mg



Remédios para rinite:

budesonida 32mcg

budesonida 50mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Itens de higiene:

Fralda geriátrica

absorvente menstrual

Como retirar remédios pelo Farmácia Popular?

Para realizar a retirada dos insumos na Farmácia Popular, é necessário que o paciente ou o representante legal vá até um estabelecimento credenciado, que possua a logo do programa na frente, com os seguintes documentos:

Documento oficial com foto e número do CPF;



Receita médica dentro do prazo de validade ( pode ser do SUS ou particular);



Lembrando que para a solicitação de Fraldas Descartáveis é obrigatória a apresentação de prescrição, laudo ou atestado médico que justifique a necessidade do uso. No caso de pacientes com deficiência, o documento precisa conter a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />