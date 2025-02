Novo MasterChef não terá ninguém no lugar de Ana Paula Padrão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Data hoje, a decisão na Band é não colocar ninguém no lugar de Ana Paula Padrão no “MasterChef” e que, já a partir desta próxima temporada, com estreia em maio, passe a prevalecer o mesmo modelo adotado em outros países, sem apresentador ou apresentadora, mas apenas com os jurados à frente de tudo.

Há o entendimento de que Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo poderão, sem qualquer custo ou dificuldade, dar conta de tudo.

Esta promete ser a primeira mudança de muitas. O formato, o mesmo, com dez anos no ar completados em setembro passado, pede por modificações, entre elas, o desejo de também incluir mais emoção entre os seus ingredientes.

E mesmo com a sua direção reconhecendo que, ao longo desse tempo todo, o programa cumpriu plenamente sua função de atender o que dele se espera no campo da culinária, chegou o momento de mexer no seu conteúdo.

Trabalhar com inovações, entre elas, carregar um pouco mais no ingrediente da perturbação e na intimidade dos bastidores. Não chegar, claro, ao ponto de um “BBB” ou “Fazenda”, mas, na medida do possível, escancarar rivalidades e saber tirar dos participantes o que eles podem oferecer além da cozinha.

Novidades que já estarão presentes em sua próxima edição, com exibição inédita, como sempre, nas noites de terça, e reprise aos domingos, 4h da tarde.

TV Tudo

Nomes

A Band, antes de abolir a figura do apresentador ou apresentadora no “MasterChef”, trabalhou com algumas opções de nomes, entre elas, Fernanda Lima, Luiza Possi e Lázaro Ramos.

Mas a decisão de não ter ninguém acabou prevalecendo.

imagem de Lázaro Ramos - crédito Globo/Bob Paulino

O que se fala na Band

O “Melhor da Noite” deverá ser exibido de quarta a sexta-feira, três vezes na semana, porém com mais tempo de duração. Uma hora e meia ou uma hora e vinte. Antes do “MN”, um mini “Perrengue”, este depois da igreja.

Na terça, “Masterchef” intercalando com as temporadas de “Pesadelo na cozinha”. E na segunda, um novo programa, possivelmente comandado por Galvão Bueno.

SBT quer Bocardi

Ontem, esta santa coluna analisou as diversas possibilidades em relação ao futuro de Rodrigo Bocardi e botou o gato no lugar mais alto do telhado do SBT.

E é por aí mesmo. Há o interesse e já existiu uma primeira conversa. Tudo agora passa a depender das próximas.

Está se mexendo

Vale destacar que só nesses últimos tempos, entre grandes contratações, o SBT passou a contar com os serviços de Cesar Filho, José Luiz Datena e Tiago Leifert.

Agora, fonte segura, está muito próximo de acertar com o Bocardi.

Luz em cima

A Record já disponibilizou um teaser, chamando atenção para a 13ª e última temporada de “Reis” – A Esperança.

Trabalho com todo foco nos personagens de Ricky Tavares, Junno Andrade, Paulo César Grande e Claudia Mauro.

Nova temporada

“Que Seja Doce” vai estrear, em 17 de março, a sua nova temporada no GNT, desta vez com 39 episódios e exibição de três por semana.

Felipe Bronze, na apresentação, terá a seu lado Lucas Corazza, Tábata Romero e Michele Crispim, além de Talita Morete e Fernanda Brande.

Medina nos comentários

Pela primeira vez, a Globo vai transmitir, ao vivo, uma etapa da WSL de surfe, dia 16 de fevereiro, direto de Abu Dhabi, dentro do “Esporte Espetacular”.

Gabriel Medina, nosso campeão das pranchas, será o comentarista.

Tudo certo

Está confirmada a visita de Luiz Bacci ao SBT no fim de semana.

Ele será uma das principais atrações do “Domingo Legal”, do Celso Portiolli.

Torta de climão

Acompanhando um pouco dessa edição do “BBB”, a impressão é a mesma de outras em relação ao quadro de lavagem de roupa suja ou Sincerão.

Os participantes são expostos ao limite máximo do constrangimento, com banhos de tinta, corantes, torta na cara ou outras imundices do tipo, que nem combinam com a Globo. Até o próprio Tadeu Schmidt parece sem jeito com aquilo. Ninguém merece.

Semana de Arte

A TV Cultura adquiriu os direitos de exibição da série “Aqueles Dias”, que reúne nomes como Marjorie Gerardi, Marina Mathey, Christian Malheiros, Débora Duboc, Regina Braga, Bruno Lourenço, Ivan Arcuschin, Tássia Thur e Johnnas Oliva.

Em 4 episódios e estreia no dia 13, às 23h, este trabalho faz parte de uma programação especial em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922.

Nova série

Emanuelle Araújo, Luiz Bertazzo e Erom Cordeiro gravaram, em Salvador, a série “Iceberg”, em oito episódios, com produção da Têm Dendê. Conta o drama de Nelson, que, após a morte do pai, retorna a Salvador decidido a se aproximar do filho e apoiar sua irmã na direção da escola da família.

Estreia prevista para o segundo semestre no canal Prime Box Brazil.

Imagem de Emanuelle Araújo - Reprodução Instagram

Bate – Rebate

Na volta, ao vivo, o “Melhor da Tarde”, da Band, marcou 1 ponto de média na Grande São Paulo. Sem comentários.

Felipe Andreoli e Rafaella Brites em semana de fotos na Record para o início da campanha de lançamento do “Power Couple”.

Mesmo com a chegada de “Beleza Fatal” e exibição na sequência do “Jornal da Band”, o espaço da igreja – Show da Fé continuará assegurado.

A Record exibe nesta quarta-feira, a partir das 21h30, a partida entre Santos e Botafogo-SP, pelo campeonato paulista...

... Duelo que terá Neymar em campo novamente com a camisa do clube, após quase 13 anos...

... Record vai com força máxima para a transmissão: Cléber Machado, Paloma Tocci, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola.

A TV Cultura, a partir de março, terá uma nova afiliada na região das cidades históricas de Minas Gerais...

... A TV Top Cultura, da Fundação de Educação, Arte e Cultura (Fundac), exibirá 90% da programação da Cultura nas cidades de Ouro Preto (46.1) e Mariana (20.1).

Record está quase um canteiro de obras. Reformas, entre outros setores, no teatro, corredores e estacionamento.

Rede TV! começa a mexer com o carnaval. A ideia é movimentar todo pessoal do “TV Fama”, entre apresentadores e repórteres.

C´est fini

Pesquisa realizada pelo Terra e Vivo Ads, apontou que 31% dos brasileiros acima de 60 anos preferem ver o carnaval na TV.

Mas este comportamento é mais comum na região Sul do Brasil e menos no Nordeste, que registra só 17%. Terceira idade mais animada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!