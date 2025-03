Culpa do fracasso do BBB não é dos participantes. Mas de quem escolheu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Depois de 24 edições realizadas e completadas, devemos entender que o pessoal da Globo sabe de cor e salteado como fazer um “BBB” funcionar, sem dar chabu e nem correr sustos.

É só seguir a cartilha e reduzir a zero qualquer possibilidade de erro, assim como limitar a quase nada a chance de algum imprevisto. Ou ainda, na pior das hipóteses, saber lidar com o inesperado e contorná-lo convenientemente.

A única missão impossível é corrigir uma escolha tão equivocada dos participantes como aconteceu desta vez. Erros no atacado e acertos no varejo, tão poucos, que insignificantes ou incapazes de botar fogo no jogo. Isso, no meio do caminho, não tem como ajeitar e nem mesmo entender, porque é sempre demorado e rigoroso todo o processo de seleção.

Pior que agora é só lamentar e redobrar os cuidados, para não deixar isso nunca mais acontecer, assim como insistir e trabalhar no rejuvenescimento do formato.

Mudar até a casa, se for o caso, e não deixar mais tão previsível como ficou e saber que, além de querer participar do jogo, o telespectador gosta de ser surpreendido e não ver repetidas as mesmas situações todo santo ano.

TV Tudo

Suspense



Deive Leonardo, evangelista e influenciador digital, esteve recentemente no SBT, fez fotos com o comando da casa, leia-se Daniela Beyruti e Mauro Lissoni, e lançou um enigma nas suas redes.

”Logo vou poder contar tudo para vocês”, escreveu ele.

Daniela Beyruti, Deive e Mauro Lissoni - Instagram

Jogando às claras - 1

Existe, sim, por parte do SBT o desejo de voltar com o “Aqui Agora”, como, aliás, a própria Daniela Beyruti revelou no nosso programa.

Mas, ainda, está tudo meio assim. Não será do dia para a noite.

Jogando às claras - 2

Antes de anunciar qualquer decisão sobre o “Aqui Agora” ou outro novo programa, a direção do SBT deseja tomar todas as precauções possíveis.

Antes de tudo, avaliar os resultados de necessárias pesquisas.

Mesmos métodos

Aliás, em se tratando de pesquisas, naturalmente o SBT sempre recorre aos trabalhos de empresas especializadas.

Mas a que, na hora “h”, vale mesmo, é aquela que Silvio Santos sempre realizou junto às suas colegas de trabalho. E que agora serão realizadas no auditório da Patrícia Abravanel.

Vai pra cima

Fonte segura: a Record tem interesse em transmitir a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá, que a Globo vai fazer na aberta, mas sem exclusividade.

A informação é que “já começamos fazer conta e entender as entregas”.

Novo canal

Discretamente, essa nota já saiu por aqui, mas uma postagem do jornalista Flávio Prado colocou outro gatinho no telhado sobre um novo canal esportivo, muito em breve no ar.

É aquele mesmo, que já foi da MTV, Ideal, Loading TV e também ocupado por igrejas. Mas que pertence à família Garcia, da Kalunga. Sua operação, ao que tudo indica, será acelerada após parceria firmada com uma bet. Canal esportivo 24 horas no ar.

Êpa! Êpa!

Há uma certa preocupação na dramaturgia do SBT quanto ao futuro.

Apesar de a sua direção afirmar que projetos, incluindo aqueles com protagonistas adultos, estão em estudos, os funcionários temem uma “pausa” entre “A Caverna Encantada” e a próxima inédita.

Retaguarda

Nesse retorno à Record, para comandar a série “A Vida de Jó”, Alexandre Avancini contará com o apoio da diretora Armê Manente.

A profissional tem quase 20 anos de casa.

Inéditos

Nesta semana, vários programas da Cultura voltam com edições inéditas, como o “Provoca”, do Marcelo Tas, que recebe Fernanda Lima.

Aliás, não custa nada deixar avisado que o Tas, amanhã também, 19h, será o entrevistado do nosso programa na Leo Dias TV.

Marcelo Tas - Divulgação

Esperando por isso

Um dos momentos mais chocantes da TV nos últimos dias foi o desabafo do jovem Luighi, atacante do Sub-20 do Palmeiras, vítima de racismo no Paraguai. Isso foi na quinta-feira passada.

E até agora não existiu nenhum posicionamento mais vigoroso da CBF contra a Conmebol. Ou toma, ou esse crime vai continuar acontecendo. Nem vem com passar pano, por favor, porque não foi a primeira vez.

Bate – Rebate

“Fechamento Sportv” é um dos nomes cotados para o novo programa dos domingos...

... E a Globo, que já tem “Caldeirão” como marca, também pediu o registro de “Panela Sportv”, para a nova grade.

Pedro Lemos, ator de “Chiquititas”, “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça”, também entra na nova fase de “A Caverna Encantada – Primavera”.

Entre outros, “Negros em Foco”, apresentado pelo José Vicente, e “Linhas Cruzadas”, com Luiz Felipe Pondé e Andresa Boni também estão voltando com programas inéditos na Cultura.

Ficou para 2026 a montagem do espetáculo baseado na vida do Jô Soares, com Felipe Hintze. A decisão partiu de Flávia Pedras, a Flavinha, ex-mulher de Jô.

O filme “Virgínia e Adelaide”, inspirado nas primeiras psicanalistas do Brasil, será lançado no dia 8 de maio...

... Sophie Charlotte e Gabriela Corrêa são as protagonistas.

Júlio Rocha, Xico Garcia, Natallia Amaral, Tomás Vasconcelos e Glaura Lacerda também estão em “A Vida Começa aos 60”...

... Com Luiza Tomé à frente, estreia dia 6 de abril na Casa de Artes, em São Paulo.

A carreira artística do seu Jorge está absolutamente dividida entre compromissos para shows, no caso cantor, como para atuar em filmes e séries...

... Nas duas pontas, está com uma agenda das mais concorridas.

Movimentando os talentos da casa, a TV Cultura produziu uma vinheta especial em homenagem às mulheres...

... Um trabalho que será exibido durante a programação do primeiro semestre.

C´est fini

A informação que a coluna tem é que, nesta próxima quarta-feira, José Roberto Maluf comunicará ao conselho da Fundação Padre Anchieta que não será candidato à reeleição.

Está no cargo desde março de 2019.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!