Flávio Ricco: Tamanha quantidade de canais esportivos surpreende e, ao mesmo tempo, assusta

Estipulam que essa quantidade vai crescer ainda mais com o possível lançamento da CNN. Confira isso e muito mais nesta segunda-feira

A partir de uma observação rápida, dia desses, feita por aqui, é mesmo bem interessante verificar a quantidade dos tantos canais esportivos, hoje colocados à disposição, entre TVs aberta, paga, streaming, YouTube e companhia bela.

Uma porção que vai crescer ainda em número e importância, diante do quase inevitável - mas ainda não anunciado publicamente - lançamento do CNN Sports no decorrer desses próximos tempos.

A equipe da rádio Transamérica, liderada por Eder Luiz, sabe-se, terá importância fundamental nesta empreitada. E o que nos leva também deduzir, que após merecidos cálculos, há a certeza por parte dos envolvidos de uma coluna do meio, empate, entre o que cada dia mais se oferece e a procura.

Ou seja, a convicção de que itens como audiência e a necessidade comercial, no caso de todas, podem ser perfeitamente atendidos.

Um assunto que até merece maior análise, que não caberia aqui ou por falta de dados, mas estamos diante de algumas constatações que são inevitáveis: o reconhecimento de que o interesse pelo esporte cresceu de forma bem significativa, assim como é e continua sendo absolutamente fiel o acompanhamento do mercado da propaganda.

Com algumas diferenças, claro. Se antes, encontrávamos grandes magazines e montadoras como principais anunciantes, hoje encontramos empresas de telefonias, sites de apostas esportivas, empresas de bens de consumo e grandes bancos como principais anunciantes. O mundo mudando.

Agora, um pensamento: será que tudo vai continuar funcionando assim? Ou o risco de turbulências, que sempre são inevitáveis, também está incluído nos merecidos cuidados?

Adeus, Verônica

Vez ou outra surgem comentários na internet sobre uma nova investida da Netflix na série “Bom Dia, Verônica”, estrelada por Tainá Müller. Só que não.

Raphael Montes, autor, em contato com a coluna, informou que não existe esta possibilidade. Depois de “Beleza Fatal”, ele já se dedica a outros projetos.

Tainá Müller - Reprodução Instagram

Novo horário

Não a partir desta noite, mas já a partir da próxima segunda-feira, o programa “Companhia Certa”, do Ronnie Von, na Rede TV!, irá ao ar a partir das 23h.

Não mais às 23h15, como será ainda hoje.

A propósito

Ainda em se tratando de Rede TV!, convém salientar que há o desejo, por parte da sua direção, em fazer um “Bastidores do Carnaval” como foi no passado, como muito barulho e reverberação.

Além do pessoal do “TV Fama”, serão chamadas pessoas de fora para compor a equipe.

Férias do Zucatelli

Até pouco tempo, quando Cesar Filho curtia férias no “Hoje em Dia”, Celso Zucatelli fazia sua cobertura.

Com a ida do Cesar para o “SBT Brasil”, e ele agora como titular da revista eletrônica, o esquema mudou. Ana, Renata e Tici ficam no comando de tudo, na ausência de Zucatelli, que entra em férias dia 17.

Desnecessário

Acompanhando esse movimento do streaming, mais precisamente do barulho provocado por “Pedaço de mim” e “Beleza fatal”, chega-se à conclusão que algumas ferramentas tornaram-se desnecessárias ou válidas apenas para TV aberta.

Um exemplo: grupo de discussão de novelas. Pra quê?

Fernanda Marques, do elenco de Beleza Fatal - Reprodução Instagram

Deu conta

Ainda sobre “Beleza Fatal”, os méritos da sua grande repercussão estão sendo creditados ao autor, elenco e direção.

Porém, não se pode ignorar a importância da produtora Coração da Selva em todo o processo. Pegou um projeto que foi recusado por várias outras, incluindo parceiras da Globo, e deu muito bem conta do recado.

Pais da criança

Tudo muito bom, tudo muito bem, é indiscutível senão o sucesso ainda, mas a repercussão de “Beleza Fatal”.

Mas ao mesmo tempo, não esquecer o quanto foram importantes pessoas como Silvio de Abreu e Monica Albuquerque para o nascimento e crescimento deste projeto. Experiências que foram fundamentais.

Ajustes

O novo cenário de “A Praça é Nossa”, inaugurado nas gravações da semana passada, sofrerá algumas correções.

A partir da próxima quinta, o programa volta a contar com Paulinho Gogó.

Policial

O cineasta Miguel Rodrigues dispara no próximo dia 16, as filmagens de “Eu Sou a Lei”. Um trabalho que chama atenção pelo elenco.

Estrelado por Oscar Magrini, também conta com Jeniffer Setti, Rafael Cardoso, Luiza Tomé, Julia Foti e Swara Sampaio.

Forçar a natureza

Gracyanne Barbosa, por tudo e mais um pouco, é uma das protagonistas do “BBB” em curso e não tem como ninguém contestar. Nada mais natural.

Mas que torna desnecessário todo esse jeitão dela em querer sempre forçar a natureza, com essa enjoativa história dos ovos e encontrar um jeito de botar o Belo no meio de toda conversa. Deixa ele em paz.

Gracyanne Barbosa - Globo/ Manoella Mello

Bate – Rebate

Hoje, 22h, tem a estreia de “Perferkta, uma Aventura da Escola de Gênios””, no Telecine Premium. É uma produção da Mixer Films, Globo Filmes e Gloob.

A propósito da Mixer, outra das suas produções, “O Negócio”, voltou ao top 10, em sexto lugar, no ranking da Max.

Manchester City e Real Madrid é o jogo da “Liga dos Campeões”, nesta terça-feira, a partir das 16h45. Transmissão do SBT com Tiago Leifert. Na TNT e Max, André Henning.

Recente sucesso do nosso cinema, “O Auto da Compadecida 2”, com Taís Araújo, Selton Mello e Matheus Nachtergaelle, chega dia 28 ao Prime Video.

Dia 15, sábado próximo, às 23h, o Canal Brasil estreia o longa-metragem “Bem-vinda, Violeta”, de Fernando Fraiha...

... Com Débora Falabella e o ator argentino Darío Grandinetti, a trama retrata uma imersão literária que Ana (Débora) decide fazer na Cordilheira dos Andes para buscar inspiração para seu próximo livro...

... “Bem-vinda, Violeta” recebeu o prêmio de Melhor Filme no Austin Film Festival, em 2022, no Texas, entre outros prêmios.

No Paulistão ainda não está sendo totalmente assim, mas no Brasileirão a Record pretende ampliar a duração do pré-jogo...

... Na quarta passada, por sinal, a Globo, sentindo que a estreia do Neymar poderia oferecer riscos, manteve mais curta a edição do JN mesmo sem ter futebol na sua programação...

... A Record, em vez de se aproveitar disso, seguiu com a exibição de “Força de Mulher” até quase o momento da bola rolar em Santos...

... Convém deixar claro que um pouco da boa audiência da produção turca naquela noite também se deu pela espera do jogo.

C´est fini

Conhecida na Globo como “rainha das sete”, pelos sucessos seguidos, Rosane Svartman, autora de “Dona de mim”, já começa a discutir com a emissora os detalhes da campanha de lançamento. Todo um time já preparado para esse trabalho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!