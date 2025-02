Transmissão da Série B agora é um problema das ligas. E que problema!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agora a transmissão da competição será com a Libra e Liga Forte, pois a CBF abriu mão. Confira muito mais na Coluna desta segunda-feira

Diferentemente de tudo o que vinha acontecendo até o ano passado, mas em um modelo semelhante ao agora praticado na divisão principal, a transmissão da Série B do campeonato brasileiro terá que ser tratada diretamente com as ligas.

Não mais com a CBF ou nem mesmo com empresas de marketing esportivo, como vinha acontecendo até o ano passado. Exemplo: o contrato que a Band tinha com a Brax para esta competição, válido para 2023 e 2024.

Agora será com a Libra e Liga Forte. E só com elas. A CBF abriu mão.

Todos os indicativos nos levam a acreditar que nada, ainda, foi tratado a respeito do assunto, mesmo porque, até aqui o silêncio é completo e todas as atenções estavam voltadas para o fechamento completo da Série A. E solução completa de tudo só veio a acontecer há cerca de duas semanas.

O atraso, em relação à B, é dos mais significativos, muito também pelo desinteresse demonstrado. Por exemplo, data hoje, em se tratando de TV aberta, nenhuma das grandes redes se apresentou disposta a abrir qualquer negociação.

Saiu alguma coisa sobre Rede TV!, mas, como outras - SBT, Globo e Band -, que não querem mais nem ouvir falar, o duro é fechar a conta.

Além da audiência, sempre muito baixa, as perspectivas não recomendam maiores investimentos. Talvez, e certamente por valores mais razoáveis, tudo acabe se resumindo a TV paga, para composição de grade, e streaming. E olhe lá.

TV Tudo

Atrações diminuídas

A Série B, do campeonato brasileiro, em 2025, sem entrar no mérito da qualidade dos clubes, pode chamar mais atenção por alguns clássicos regionais.

Entre eles, Ponte e Guarani, Coritiba e Athletico PR, Paysandu e Remo, Goiás e Vila Nova. Somados, serão apenas 8 jogos em 38 rodadas.

Ainda assim

De todas as grandes redes, de fato a Rede TV! foi a única que até agora demonstrou algum interesse, até para trazer de volta uma competição que já foi das mais importantes para a casa.

Mas nada sacramentado ainda. A sua direção, via comercial, está assuntando o mercado.

Jogo aberto - 1

Em se tratando do programa da Renata Fan, a direção da Band informa que não existe a busca de um substituto para o Denílson.

O que há, e isto sim, é o interesse de valorizar o formato do programa, com um ou dois novos participantes.

Imagem de Renata Fan - Renato Pizzutto/ Divulgação Band

Jogo aberto – 2

A mesma Band admite que de todos os nomes citados até agora, existiu, sim, uma conversa direta com Paulo Nunes, mas ele preferiu continuar na Globo.

Vampeta e Kleber Gladiador, sondados, preferiram seguir onde estão, Jovem Pan e na programação do Benjamin Back, respectivamente. Cicinho ainda não respondeu. Marcos e Cafú, garante-se, não foram procurados.

Dia da apresentação

Ficou para esta próxima quinta-feira, na sede do Morumbi, a apresentação de Galvão Bueno, um happy hour, como novo contratado da Band.

Trata-se, na verdade, de uma parceria, com obrigações e direitos das duas partes.

Faz lembrar

O SBT, no começo dele na Anhanguera, chegou a permitir que os seus mais graduados, usando o restaurante executivo, fizessem um happy hour às sextas-feiras, até para uma confraternização semanal.

Não durou muito. Teve quem exagerasse na dose e obrigasse o ambulatório a ampliar horas extras e reforçar estoque de glicose. Silvio Santos mandou parar.

Nova temporada

Vem aí, na Cultura e também para o streaming, mais uma temporada do “Mundo da Lua”, com produção da Mixer.

Leonor Corrêa, de tantas glórias e tradições, passa a compor a equipe do autor Flávio de Souza.

Sessenta anos

Como parte da sua programação voltada para os festejos dos 60 anos, a Globo vai exibir dia 24, em “Tela Quente” o longa “Milagre do destino”, estrelado por Dani Gondim.

Conta a história da repórter Marina Alves na luta contra o câncer. “[O roteiro] Foi escrito por cearenses e tem muita gente da produção cearense. Conseguiu respeitar a nossa história sem caricaturas”, declara a atriz.

Imagem de Dani Gondim - Divulgação

Liberado

As instalações da Casa dos Artistas, que esta santa coluna batizou de Estúdio 9, já foram inteiramente desocupadas. O pessoal das novelas não utiliza mais o espaço, nem para troca de roupas.

Sobre o atrevimento de dar um número ao local, é porque, se antes ia até o 8 e depois veio o 10, faltava esse.

Proibida a entrada

A propósito do Estúdio 10 do SBT, ele ainda está cheirando a tinta. Pouquíssimas vezes foi utilizado e está mesmo reservado para o reality show. Até piscina tem lá dentro.

Só que ninguém está autorizado a entrar, apenas a manutenção. Chave na porta.

Bate – Rebate

Simone Iorio, produtora executiva com quase 13 anos de casa, foi desligada do “The Noite” no SBT...

... As demissões ao estilo “doses homeopáticas” prosseguem na Anhanguera.

Comandada por Kalinka Schutel, a segunda temporada do “BEC Verão” tem apresentado um ganho significativo de audiência e se destacado na grade da Band...

... O programa, agora, além do esporte, investe também em música, culinária, drinks, turismo... e também viaja. Dia 22, a sua equipe desembarca em Fortaleza.

Com gravações adiantadas no Rio, o Multishow deve colocar no ar, em junho, o novo humorístico, “Volte Sempre”...

... O elenco reúne Raul Franco, Caíto Mainier, Heslaine Vieira, Márcio Vito, Welder Rodrigues, Fabiula Nascimento, Júlia Rabello, Rodrigo Candelot, Bruna Campello, entre outros...

... Como proposta, não fazer um humor “gritado” no vídeo.

Luiz Henrique Rios é o nome cotado na Globo para a direção de “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva.

Fabiana Karla aguarda chamado para gravar nova temporada do “Bake Off Brasil” no SBT...

... Como se observa, nada mudou...

... Fabiana lá, e Cátia Fonseca na Band.

C´est fini

O SBT, após a saída de Luiz Alano, não trabalha com a possibilidade de contratar um segundo narrador para a sua equipe de esportes.

Por enquanto, vai seguindo com Tiago Leifert, em todas as suas jornadas da Liga dos Campeões e Sul-Americana.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!