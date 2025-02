Boninho sempre foi importante, mas a sua ausência não é o maior dos problemas do BBB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tem muita gente achando que os problemas do BBB em curso têm a ver com a ausência do Boninho, porque ele não está mais lá, depois de dirigir as 24 edições anteriores.

Calma lá, que não é bem assim.

O Boninho, claro, é um craque e fez do nosso BBB um dos melhores do mundo, mas os problemas de agora não se limitam a apenas a ele não estar mais lá.

Até porque esteve até o ano passado, quando todas as decisões do programa foram tomadas. Portanto, méritos do Boninho ressalvados e à parte, muito do que estamos assistindo se deve às escolhas infelizes que foram feitas, a começar, claro, pelo grupo de participantes.

Já existiram outras ruins, mas nenhuma a tal ponto, assim como essa ideia das duplas foi outra experiência para ser esquecida, apesar do discurso do Tadeu Schmidt na terça-feira, querer mostrar o contrário. Melhor ficar nessa tentativa e esquecer. Nunca mais.

Porém, vale lembrar que a bola ainda está em jogo e quantos deles não foram decididos aos 45 do segundo tempo.

Tempo, portanto, é que não falta. Até 22 de abril, dia da sua grande final, muita coisa ainda pode acontecer. E tomara que aconteçam mesmo, talvez sem o poder de fazer esquecer os erros cometidos.

TV Tudo

É hoje - 1

Está tudo combinado para esta quinta-feira acontecer uma reunião definitiva entre a cúpula do SBT, entenda-se, Daniela Beyruti e seus pares mais próximos, com Boninho e Julio Casares para definir alguns planos artísticos.

As partes estão bem ajustadas e a ideia é já deixar estabelecidas algumas produções, algumas para esta temporada ainda.

É hoje – 2

Também para esta quinta-feira está programado o primeiro dia do Galvão na Band, versão 2025.

Na agenda do dia, uma confraternização com a direção da casa, “com direito a champanhe e canapés”, e já uma escala de trabalhos internos.

Teve reunião

Ricardo Mantoanelli, diretor-geral de teledramaturgia no SBT, promoveu na última terça-feira uma reunião, separadamente, com os elencos infantil e adulto da novela “A Caverna Encantada”.

Como todo e qualquer encontro da natureza, teve quem saiu animado, assim como outros de nariz torcido.

Na palavra

Mantoanelli pediu maior empenho por parte de todos, nesta reta final da novela, ciente de que se a audiência não é a esperada, existem condições de melhorar até o final da exibição, entre outubro e novembro.

Tempo há para isto. As gravações devem seguir até junho

Descontrole

Rafa Fuchs foi escalado para interpretar Bernardo Klein, o filho mais novo de Kátia Klein, personagem de Carolina Dieckmann, em “Descontrole”.

Neste filme, Kátia, uma escritora de sucesso, enfrenta uma série de dificuldades em sua vida pessoal e profissional, o que a leva a passar por uma crise no casamento e a se perder no alcoolismo.

Rafa Fuchs e Carolina Dieckmann - Divulgação

Tem que esclarecer

Sempre existiu um falatório muito grande e até discussões mais acaloradas, como as de agora, sobre os gramados sintético e natural nos campos de futebol.

Jornalistas esportivos e os próprios jogadores, enfim, decidiram ir mais a fundo na questão, mas a palavra definitiva só a medicina pode dar. Então, por que CBF e companhia bela não reúnem um grupo de médicos especialistas para definir de vez a questão. Por que não?

Desafio?

“Beleza Fatal”, produção da Max, se tornou assunto entre autores da Globo.

Entre elogios e críticas, a pergunta: como Raphael Montes se sairia com uma novela de 200 capítulos? “Beleza”, feita para os moldes do streaming, possui 40 episódios.

Apurando estragos

Segundo informações que circulam nos Estúdios Globo, a produção mais prejudicada pelo incêndio de terça-feira foi a de “Êta Mundo Melhor!”, novela de Walcyr Carrasco, escolhida para substituir “Garota do Momento”.

Queimou a “cidade” quase inteira. Um estrago danado, que deve comprometer seu planejamento.

Dos males, o menor

“Dona de mim”, próxima das sete, perdeu apenas uma parte dos seus cenários.

O que, de certa forma, causou um certo alívio na Globo, porque será possível contornar a situação e nem mesmo cogitar qualquer adiamento da sua estreia.

Cláudia Abreu, após "Sutura" no Prime Video, grava "Dona de mim" - Divulgação

Outra preocupação

Ainda no momento do incêndio da última terça-feira, foi com o “BBB”.

Não que o fogo pudesse atingir as suas instalações, mas para não provocar qualquer pânico entre os participantes.

Homenagem

A Unidos dos Morros, tricampeã do Carnaval de Santos, irá homenagear os 55 anos da TV Cultura com um desfile, neste sábado, em ritmo de nostalgia.

Com o samba-enredo ‘Quem Te Viu Quer “TV” – Cultura, Educação e Samba no Pé!’, a escola levará para a avenida personagens e cenários icônicos da emissora, como Castelo Rá-Tim-Bum, Roda Viva e Planeta Terra.

Bate – Rebate

Claudio Lavorenti, 16 anos de casa e com um respeitável histórico no digital, assumiu as funções de Vicente Mello na área de produção do SBT.

Repórter especial da Band, Juliano Dip tem trabalhado em uma série para o “Melhor da Noite”...

... Ele está gravando na Chapada Diamantina e, logo depois, terá os bonecos gigantes de Olinda como pauta.

A Canal Demais, produtora independente, gravou a série “Queen Lear”, que conta com as participações de Cláudia Alencar e Mariana Lewis...

... E mostra a história de Rainha Lear, uma líder feroz e carismática de uma milícia que controla o tráfico de drogas, a prostituição e operações de agiotagem nas comunidades carentes do Rio...

... “Queen Lear” participa do circuito mundial de festivais de conteúdo digital.

O ator Armando Babaioff retoma parceria com a autora Rosane Svartman...

... Depois de “Bom Sucesso”, ele fechou para “Dona de mim”.

Adriana Alcântara, executiva de TV e mídia, lança nesta quinta-feira, às 19h, na Casa Sodré Santoro, em São Paulo, o livro Conexões – a importância de criar vínculos na jornada profissional.

A rádio Bandeirantes está prometendo para 2 de março, dia do Oscar, uma cobertura especial, com reportagens e acompanhamento ao vivo. Trabalho do jornalista Danilo Gobatto.

C´est fini

Com “Ainda Estou Aqui” brigando em três indicações no Oscar 2025, o diretor Walter Salles ganha homenagem no Canal Brasil nos dias 26 de fevereiro e 3 de março, com a exibição de alguns dos seus filmes.

Entre eles, Terra Estrangeira”, “O Primeiro Dia” e “Central do Brasil”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!