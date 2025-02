As nefastas cupincharia e parceiragem precisam acabar na TV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É bem delicado falar sobre isso, mesmo não citando nomes, porque com certeza vai ferir suscetibilidades.

A TV sempre teve na parceiragem instalada e no medo de perder o lugar, dois dos seus maiores problemas.

Repito: nada tão novo assim, porque nunca foi muito diferente. Os amigos dos amigos ou relações de todas as ordens mais próximas, entre namorados, casos oficiais ou não, invariavelmente, são colocados à frente dos mais capacitados e com maiores méritos.

Nas escalações de novelas, então, teve tempos em que bastava ser anunciado um autor ou, principalmente, o diretor, para já se saber quem, entre aqueles, aquelas ou aqueles outros, principalmente esses, que seriam chamados. Turmas montadas.

Hoje tudo acontece de uma forma mais disfarçada, mas os apadrinhamentos e a cupincharia seguem os mesmos e com iguais prejuízos. Uma realidade triste e das mais indecorosas.

Assim como existe também o caso de muita gente boa não conseguir se colocar no mercado, porque quem está à frente ou cabe a tarefa de escolher, continua chamando os chegados e morre de medo de ter sombras mais qualificadas ao lado.

Cabe às TVs trabalharem em cima disso com a maior seriedade possível, porque inúmeras injustiças são cometidas, praticamente em todas, todos os dias. E acabam sendo elas, as emissoras que, no fundo, são as mais prejudicadas.

TV Tudo

Não ficou barato

Ainda esta em analise na direcao da Band a situacao de Sergio Mauricio, narrador esportivo, depois da sua postagem grosseira contra a deputada Erika Hilton.

Como nao foi a primeira vez, estuda-se que medidas tomar.

Imagem de Sérgio Maurício - Divulgação

Papo por fora

O que se sabe e que a Formula 1, pelo menos em seu inicio, pode nao ter Sergio Mauricio na narracao.

Nos interiores da Band, ja se fala na possibilidade de Teo Jose assumir o seu lugar, dependendo das decisoes que serao tomadas.

Motivo da mudança

Rudi Lagemann não teria como acompanhar todo o processo de edição e finalização de “Reis” e, ao mesmo tempo, iniciar as gravações de “História de Jó” na Record. Foi este o fato que determinou sua saída da nova série.

Alexandre Avancini, agora, é o nome mais cotado para assumir este trabalho. Que só falta assinar.

Estúdio liberado

As instalações do BandSports, em sua sede central, acabam de passar por completa reforma e necessárias modernizações.

Hoje, todos voltam aos estúdios, depois de um período trabalhando em home-office.

Repórter

Laize Camara é quem, novamente, irá cobrir os bastidores dos desfiles do Grupo Especial de Bairros, que a TV Cultura vai transmitir domingo, a partir das 22h, e segunda, às 23h45.

Laíze, aliás, também será uma das atrações da novela “Guerreiros do Sol”, do Globoplay.

Imagem de Laíze Câmara - crédito: Carlos Sales

Desafio

A realização de um reality show, musical ou de confinamento, sempre exige uma série de providências, tanto na parte operacional como a necessidade de pessoal.

Também por aí, a preocupação do SBT em querer fazer, mas sem sustos ou riscos. Tudo será devidamente planejado antes.

Falta isso

Sobre a contratação de Otaviano Costa para o “Melhor da Noite”, a Band ainda não tem a data de sua estreia definida.

Pensou-se em 12 de março, mas não será mais neste dia por causa do futebol.

Imagem de Otaviano Costa - crédito: Felipe Censi

Outras mudanças

Ainda em se tratando de Band, mesmo após as chegadas de Marco Aurélio Cunha e Cicinho, o programa “Jogo Aberto”, da Renata Fan, ainda não tem seu time definido para 2025.

Outras mudanças ainda devem acontecer.

Estreia

A plataforma de streaming Univer Video estreia, nesta sexta-feira, “A Esperança”, 13ª e última temporada de “Reis”.

Ricky Tavares, como Rei Asa, é o protagonista.

Imagem Ricky Tavares - Divulgação

Bate – Rebate

O filme “Viva a Vida” sera apresentado na 25ª edicao do Atlanta Jewish Film Festival no próximo dia 5, com o título de “Cheers to Life”...

... Thati Lopes, Rodrigo Simas e Diego Martins, do elenco, acompanhados da diretora Cris D'Amato e do produtor Júlio Uchoa, viajam aos Estados Unidos para acompanhar a exibição.

O Canal Brasil estreia nesta quinta, às 21h, a série em quatro episódios “Milton Nascimento – Intimidade e Poesia”, de Cleisson Vidal e Leonardo Carvalhosa...

... Milton, que será homenageado no desfile da Portela com o enredo “Cantar Será Buscar o Caminho que Vai Dar No Sol”, mostrará os bastidores de sua turnê nos Estados Unidos, em 2022.

Duro acreditar, mas mandaram, ontem, Nelson Rubens fazer comercial de uma loja, permuta, para conseguir as roupas da transmissão do Carnaval da Rede TV!...

... Nada que pouco mais de seiscentos reais não resolvesse.

Glenda Kozlowski voltará à função de apresentadora do “Show do Esporte”, na Band, a partir do programa do dia 30 de março.

Ainda da Band, nesta quinta começa a sua cobertura de Carnaval...

... Betinho Juliana Guimarães e Pâmela Lucciola são alguns nomes escolhidos para este trabalho.

C´est fini

Rodrigo Alvarez, que entregará em breve o comando do “Melhor da Noite” para Otaviano Costa, na volta ao jornalismo, já tem seu destino traçado na Band.

Ao lado de Cynthia Martins, ele assumirá o novo formato do “Bora Brasil”, nas manhãs.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!