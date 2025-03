Na Rádio Jornal, deputados João Paulo e Mendonça Filho criticam atuação de prefeitura do Recife em áreas de morros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

João Paulo questionou ações em áreas de morros e operação de crédito voltada para o tema; Mendonça criticou situação do Centro do Recife

Em meio ao debate sobre orçamento e emendas parlamentares, na Super Manhã da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (21), o deputado estadual João Paulo (PT) teceu críticas à gestão do prefeito do Recife, João Campos (PSB), sobre obras nas áreas de morros no Recife. A crítica do petista contou com o reforço do deputado federal Mendonça Filho (União Brasil), que aproveitou para destacar problemas no centro do Recife.

João Paulo trouxe a atual gestão municipal do Recife para o debate, ao falar da necessidade da população estar no orçamento, citando as mortes recentes por deslizamentos de terra no município. Para o deputado estadual, antes da discussão de orçamento, é preciso que existam governantes "que amem o povo" e colocam a população no orçamento.

"Acima de tudo, temos que ter governantes e políticas públicas que amem o povo. Amar o povo é colocar o povo no orçamento. [...] Eu não sei se o prefeito atual gosta muito do povo, porque não vejo ele falar no povo", disse.

"Ver 53 pessoas morrerem nos morros da cidade do Recife. Esse povo não tá no orçamento não?", indagou.

O petista também questionou o senador Fernando Dueire (MDB), pela operação de crédito de R$ 2 bilhões para a prefeitura do Recife, através do Banco Internacional do Desenvolvimento (BID), para serem executados em obras nos morros da cidade.

"Quando essas obras vão chegar nos morros, para o povo não morrer?", questionou.

Em resposta, Fernando Dueire destacou que a execução das obras está a cargo da gestão municipal e reafirmou o esforço para garantir a "maior operação de crédito da história do Recife".

Mendonça Filho apontou o ritmo longo para a execução de uma verba desse porte, mas concordou com a preocupação de João Paulo sobre o tema, destacando que o Recife é uma "cidade com muitas carências" e citou o Centro como uma área com demandas de primeira necessidade, além das áreas periféricas do município. Para o deputado federal, o Centro está "perdendo vida".

"A preocupação que João Paulo demonstra é correta. Recife, eu infelizmente devo dizer, é uma cidade com muitas carências e muitas demandas de primeira necessidade nas áreas periféricas e até mesmo no Centro, que foi tão exaltado como uma área que seria revitalizada e recuperada. Eu tenho assistido o Centro do Recife perder força, perdendo vida. É preciso a gente restaurar essa cidade que é tão querida para todos nós", criticou.