Descobri que investi errado na minha qualificação, o que fazer?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Qual é a chave para o sucesso de uma carreira? Talento ou sorte? Em geral, nenhum dos dois. O que conduz o indivíduo para uma carreira bem-sucedida nada mais é do que a qualificação profissional. Isso significa que é indispensável buscar conhecimento, pois apenas assim torna-se possível executar as atividades da sua área de atuação.

A jornada de todo profissional, por sua vez, é construída a partir de inúmeras possibilidades. Dessa forma, é essencial que você identifique quais são as principais, estabeleça um bom planejamento e multiplique suas chances, a fim de tornar mais “viável” o esforço para atingir maiores desafios profissionais.

No artigo desta semana, vamos falar sobre a carreira e como a qualificação é vital para atingir o sucesso. Boa leitura!

Qual a importância de conseguir qualificação profissional?

A qualificação profissional é essencial para que a sua nova carreira tenha sucesso. O conhecimento é algo que se constrói durante a vida e é um processo contínuo. Estamos sempre aprendendo algo e nunca haverá um momento em que o conhecimento sobre determinado assunto está esgotado.

Além disso, a qualificação serve para que você esteja mais seguro dos seus próximos passos, sobre como deverá ser o seu futuro naquela profissão. Quando se tem conhecimento sobre o assunto, falar sobre ele e expor as idéias é muito mais fácil. O conhecimento também se mostra a outros que devem reconhecê-lo.

Outra grande vantagem da qualificação profissional é a construção do networking, ou seja, a sua rede de contatos. É por meio da convivência com outras pessoas do meio que você está ingressando que a sua rede de conhecidos vai se ampliando e, assim é possível abrir novas possibilidades.

Quais as maneiras de melhorar a qualificação profissional?

Existem diversas formas de adquirir qualificação profissional. Como você pôde perceber acima, conhecer o próprio meio e estar apto a realizar as atividades da sua área de atuação é essencial para a sua carreira. Confira a seguir as possibilidades existentes!

Cursos

Existem muitas opções em cursos direcionados a cada tipo de carreira. A maioria das pessoas começa por uma graduação, em seguida é possível fazer uma pós-graduação: uma especialização, uma MBA, um mestrado ou doutorado. Existem aqueles cursos direcionados à carreira técnica, mas também aqueles que são direcionados a carreira de gestão.

Contudo, fique atento aos cursos da moda, afinal o mercado de trabalho cria modismos levando o profissional a acreditar ser necessária a realização de algumas certificações e cursos de extensão, e muitas vezes não se faz necessária ou não se torna imprescindível.

Eventos

Eventos são ótimas opções tanto para adquirir conhecimento quanto para elaborar uma rede de contatos ativa e que possa trazer possibilidades para o futuro. A maior parte das oportunidades no mercado surgem por meio do networking. Conhecer pessoas da área é uma ótima estratégia.

Portanto, quanto maior for a prática efetiva do networking, maior serão as chances de conhecer quais as demandas de qualificação o seu mercado exige em sua área de atuação profissional.

Como escolher a melhor opção de qualificação profissional?

Como a disponibilidade de cursos, eventos e formas de realizar a qualificação profissional é muito extensa, é comum ficarmos meio perdidos na hora de escolher a melhor opção. Confira a seguir algumas dicas sobre como fazer a escolha certa para cada situação.

Estabeleça os seus objetivos

O primeiro passo é ter os objetivos muito bem estabelecidos na sua mente baseando-se em suas competências e talentos comportamentais. Aonde você quer chegar? Qual é o caminho que você quer seguir? Uma carreira técnica ou uma carreira de gestão? Pelo quê você se interessa, quais os temas, quais as projeções para o futuro? Esses são pontos essenciais para descobrir qual a melhor opção em qualificação profissional.

Veja quais são as demandas do mercado

Conhecer as demandas do mercado é também um bom caminho para seguir, afinal, todos precisamos de um trabalho que pague as contas. Isso não quer dizer que é preciso pegar a primeira oportunidade. A ideia é escolher aquele caminho que promova o bem-estare também uma carreira cheia de satisfação e conquistas.

Faça uma pesquisa sobre a demanda por profissionais na área em que você está tentando entrar. Verifique as exigências de mercado, quais formações e conhecimentos complementares. É preciso alinhar seus investimentos às prioridades da sua área de atuação.

Procure ouvir os mais experientes

Busque opiniões de profissionais que já atuam na carreira que você deseja seguir. Explore avaliações em sites de cursos e consulte especialistas em carreira. Conversar com pessoas da área também é uma excelente oportunidade para ampliar seu conhecimento e direcionar melhor sua trajetória. No entanto, tenha cuidado, pois até mesmo referências confiáveis podem ter feito escolhas equivocadas em suas qualificações. Avalie as informações com senso crítico para tomar decisões mais assertivas.

Redirecione ao seu foco

Buscar uma qualificação profissional pode ser um processo mais demorado, porém, não desanime e mantenha o foco. Se investiu em qualificações equivocadas é importante estabelecer suas metas e se manter nelas. Quem fica mudando de ideia a todo momento pode correr o risco de não se consolidar na área desejada. Assim, é preciso ter em mente um objetivo e ficar com ele.

Busque o conhecimento não apenas para ter uma carreira de sucesso. Busque porque é importante, porque é necessário e porque uma pessoa que sabe do que está falando é muito mais importante do que quem fala sem base de conhecimento. Assim, conquistará sustentabilidade em sua trajetória e as pessoas vão reconhecer isso.

A qualificação profissional é essencial para estabelecer uma boa carreira. É muito importante conhecer os caminhos possíveis para cada situação. Assim, você conseguirá maior destaque frente aos seus concorrentes e poderá ampliar o grau de empregabilidade frente aos seus sonhos profissionais.

O que achou desse artigo? Sabe de alguém que precise de um impulso na carreira e direcionar o investimento em suas qualificações? Compartilhe esse conteúdo em suas redes e vamos ajudar outros profissionais a colocarem suas carreiras de volta nos trilhos!

Clique no link agora para agendar um Diagnóstico de Carreira e entender melhor suas prioridades de carreira: https://conteudo.carreiracombrunocunha.com.br/analisedeempregabilidade

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Nordeste (PE, RN e PB), com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais.Mais de 39 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha