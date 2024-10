Você está cuidando demais do seu trabalho? Como a sobrecarga invisível pode estar destruindo sua produtividade e saúde

Você já sentiu que, apesar de estar dando o seu máximo, a sensação de cansaço nunca vai embora? Talvez você esteja se perguntando por que a produtividade não acompanha o esforço que você coloca no trabalho. Esse sentimento constante de sobrecarga pode ser um sinal claro de que algo não está certo.

O que muitos profissionais ignoram é que essa exaustão física e mental não é apenas consequência de longas horas de trabalho, mas de uma falta de clareza em relação às responsabilidades. Assumir mais do que se pode lidar, sem saber se a causa é a má gestão pessoal ou a estrutura ineficaz da empresa, coloca sua saúde e carreira em risco. Este é o início do burnout, e a pior parte é que, quanto mais tentamos resolver sozinhos, mais profundos nos afundamos.

Será que, ao invés de estar gerenciando melhor seu tempo e tarefas, você está assumindo mais problemas do que deveria? Vem comigo e vamos descobrir juntos neste artigo como essa sobrecarga acontece e, entender por que muitas vezes as soluções que tentamos implementar – como trabalhar mais – podem, na verdade, piorar o quadro.

O problema invisível: quando assumir mais se torna o inimigo da produtividade

A maior parte dos profissionais que enfrentam esgotamento físico e mental se encontra em uma situação de sobrecarga constante. E aqui está o ponto chave: você sente que está sempre “apagando incêndios”, que o dia acaba e as pendências continuam se acumulando.

Mas, será que isso acontece porque você não está trabalhando o suficiente? Pelo contrário, a grande maioria desses profissionais já está no limite. A verdadeira questão não é o volume de trabalho, mas a falta de clareza sobre as fronteiras entre o que é sua responsabilidade e o que deveria ser responsabilidade da empresa.

É aqui que entra a armadilha: ao acreditar que assumir mais tarefas ou ser proativo é a chave para resolver os problemas, você acaba piorando sua própria situação. O inimigo, neste caso, não é a quantidade de trabalho em si, mas a falta de limites claros entre você e a empresa. Essa confusão entre "assumir tudo" e "lidar com o que realmente importa" transforma líderes promissores em pessoas à beira do burnout.

Trabalhar mais nem sempre é a solução

No início, pode parecer que a solução para a sobrecarga seja simples: trabalhar mais, se organizar melhor, ou até mesmo adotar técnicas de produtividade. No entanto, o que acontece na prática é o contrário. Você começa a carregar mais e mais responsabilidades, na tentativa de mostrar que é capaz, mas isso apenas afeta ainda mais sua capacidade de entregar resultados consistentes.

Em vez de assumir mais para resolver os problemas, talvez o caminho seja aprender a dizer não. Estabelecer limites claros entre o que você pode e deve fazer, e o que a empresa ou outras pessoas precisam assumir, é uma das principais formas de se proteger do esgotamento.

A sobrecarga constante, sem clareza sobre os papéis e responsabilidades, resulta em decisões impulsivas e desgaste mental. Se você está assumindo tarefas que não são suas ou não sabe a quem delegar, sua produtividade cai, e sua saúde mental segue o mesmo caminho.

As consequências de não agir: burnout e estagnação na carreira

E o que acontece se você não resolver essa sobrecarga? As consequências são graves.

O burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, vai além de apenas sentir cansaço. Ele afeta sua capacidade de tomar decisões, diminui sua motivação e, muitas vezes, o deixa emocionalmente exausto. O impacto não se limita ao trabalho – sua vida pessoal e seus relacionamentos começam a sofrer também. Além disso, há o risco de que sua carreira fique estagnada. Profissionais exaustos não conseguem aproveitar as oportunidades que surgem e, muitas vezes, perdem espaço para colegas que estão mais bem preparados e mentalmente saudáveis.

Se você continuar sem agir, o resultado será uma espiral descendente que pode levar não apenas à estagnação da carreira, mas também a problemas graves de saúde. Ignorar os sinais de exaustão é como deixar um problema de saúde sem tratamento: ele não desaparece, apenas se agrava.

Reconhecendo os sinais: você está vivendo esse problema?

Se você se identificou com qualquer parte desse cenário, a verdade é que você está vivendo essa exaustão física e mental. Talvez você tenha assumido responsabilidades demais sem perceber. Talvez não saiba exatamente onde seus limites estão. Ou, pior ainda, você pode não ter uma visão clara de como se organizar e se proteger da sobrecarga.

O que é fundamental entender aqui é que tentar resolver tudo sozinho não vai funcionar. Não há como dar conta de tudo, especialmente quando o problema está na estrutura do trabalho, e não na sua capacidade de realizar.

Estímulo ao engajamento: a hora de tomar uma atitude

Agora que você reconheceu que está passando por essa situação, é hora de agir. A sobrecarga não vai se resolver sozinha, e esperar até o ponto de esgotamento total pode ter consequências irreversíveis. Para te ajudar a encontrar o caminho certo, eu convido você a participar gratuitamente da minha Jornada “Acelerando sua Carreira”, que acontecerá de 07 a 09 de outubro, às 20h, eu vou te mostrar como lidar com a sobrecarga, estabelecer limites claros e, mais importante, como retomar o controle da sua carreira e da sua vida. Não deixe que o burnout defina o seu futuro.

Para garantir sua participação nessa jornada transformadora, inscreva-se agora através do link https://conteudo.carreiracombrunocunha.com.br/entradajornadaacelerandosuacarreira

Vamos juntos descobrir como você pode virar o jogo e impedir que a exaustão acabe com a sua carreira. Não perca essa oportunidade!

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Nordeste (PE, RN e PB), com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais.Mais de 39 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha