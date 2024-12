Planejar a carreira para 2025: Por que seguir a lógica tradicional pode deixar você estagnado?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagine se, ao iniciar 2025, você percebesse que seus colegas estão sendo promovidos, recebendo melhores propostas de trabalho e crescendo na carreira, enquanto você permanece exatamente no mesmo lugar. Para muitos profissionais, isso acontece porque, ano após ano, eles cometem o mesmo erro: não planejam suas carreiras de forma estratégica.

A maioria acredita que o planejamento de carreira se resume a fazer cursos e atualizar o currículo, mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro planejamento de carreira para 2025 requer uma visão mais profunda e consciente sobre os 07 fatores essenciais da carreira: qualificação, experiência (tempo, área, cargo, salário, porte de empresa, segmento econômico) e comportamento.

Se você já sente que sua carreira está travada ou que seus esforços não estão gerando resultados, talvez esteja ignorando um desses fatores. E o pior: você nem percebe que está fazendo isso. Vem comigo e vamos aprofundar o tema no artigo desta semana.

O que são os 07 fatores da carreira?

Antes de explorar o que pode estar impedindo seu crescimento, é essencial entender os 07 fatores que precisam ser levados em conta para planejar sua carreira para 2025. Esses fatores não funcionam de forma isolada — todos estão interligados.

Qualificação: Certificações, cursos, formação acadêmica. É o que muitas pessoas focam excessivamente, mas ele sozinho não garante promoção.

Experiência - Tempo: Há quanto tempo você está em uma função? Muitas vezes, o tempo em uma função não se traduz em competência.

Experiência - Área: Você tem experiência na área certa? Muitas pessoas mudam de área sem considerar se estão acumulando experiência relevante.

Experiência - Cargo: Há uma grande diferença entre ocupar um cargo operacional e um cargo de liderança. Sua experiência está alinhada com o cargo que você deseja?

Experiência - Salário: A faixa salarial anterior pode influenciar diretamente as ofertas que você recebe.

Experiência - Porte de Empresa: Trabalhar em uma multinacional é diferente de trabalhar em uma empresa familiar. Esse fator importa mais do que as pessoas imaginam.

Comportamento: O fator silencioso, mas que é o maior diferencial. Como você lida com pressão, conflitos e desafios? Seu comportamento tem sido mais decisivo para sua carreira do que você imagina.

Por que a lógica tradicional não funciona mais?

Você já ouviu que, para crescer na carreira, basta estudar, trabalhar duro e esperar pelo "reconhecimento natural". No entanto, essa crença é uma grande ilusão. Se essa lógica realmente funcionasse, todos os profissionais que estudam muito e se dedicam diariamente seriam promovidos. Mas, na prática, o que vemos é diferente: pessoas aparentemente "menos preparadas" avançam, enquanto aqueles que se esforçam incansavelmente permanecem estagnados.

O que realmente impede o crescimento de carreira não é falta de esforço, mas a ausência de estratégia. Esperar que o chefe reconheça seu trabalho por conta própria não é suficiente. Para mudar esse cenário, é crucial identificar como os 07 fatores da carreira estão influenciando suas oportunidades e agir de forma direcionada para superar essas barreiras.

A maior consequência de não planejar sua carreira: permanecer no mesmo lugar

Se você não criar um plano de carreira eficaz para 2025, o que poderá acontecer? A resposta é simples e preocupante: você continuará no mesmo lugar. Enquanto você espera que "alguém note" seu potencial, outras pessoas estão assumindo o controle de suas carreiras. Elas estão aprendendo a "jogar o jogo" do crescimento profissional, enquanto você segue as "regras invisíveis" que não levam a lugar nenhum.

O tempo não espera, e quando você perceber, poderá ser tarde demais para recuperar o terreno perdido. A falta de estratégia deixa você à mercê das circunstâncias, enquanto outros avançam com propósito e determinação. Se quiser mudar esse cenário, é essencial tomar as rédeas da sua trajetória agora e começar a agir com clareza e planejamento.

Aqui estão as principais consequências de não planejar sua carreira:

Estagnação profissional: O mesmo cargo, o mesmo salário e a mesma rotina, enquanto outros passam por você.

Perda de oportunidades: Os processos de seleção mais disputados vão para quem está melhor preparado.

Desvalorização pessoal: Quando você vê colegas crescendo e você não, a autoestima é abalada.

Se isso já está acontecendo com você, é um sinal claro de que chegou a hora de mudar. Se você leu até aqui, sabe que não dá mais para esperar. O caminho que você percorreu até agora foi útil, mas talvez não seja o suficiente para o próximo nível. O que você precisa é de clareza.

O futuro da sua carreira depende do que você faz agora

Não é o mercado, o chefe ou a "falta de sorte" que estão travando seu crescimento, mas sim a ausência de um plano real e estruturado. Sem uma estratégia clara, é fácil ficar estagnado, enquanto outras pessoas avançam com propósito e direção.

Se o seu objetivo é crescer em 2025, o caminho está definido: trabalhar os 07 fatores essenciais da carreira de forma consciente e estratégica. Isso significa entender suas oportunidades, fortalecer suas competências e tomar decisões alinhadas com seus objetivos. A chave para o sucesso está no planejamento e na ação intencional.

Desejo um Feliz Natal e um 2025 de muita realização, crescimento e conquistas! Que este novo ano traga oportunidades incríveis para você alcançar seus objetivos e construir uma trajetória repleta de sucesso. Lembre-se de que cada passo dado com propósito e determinação é um avanço em direção aos seus sonhos. Continue acompanhando a minha coluna Carreira e Mercado de Trabalho e esteja preparado para fazer de 2025 o ano em que sua carreira e sua vida atingirão novos patamares. Feliz Ano Novo!

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

