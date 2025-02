Como saber se sua empresa cuida da saúde mental dos colaboradores? O sinal vermelho que muitos ignoram

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No mercado de trabalho, muito se fala sobre produtividade, engajamento e performance. Empresas investem em treinamentos, ferramentas e metodologias para maximizar resultados, mas há um fator silencioso que influencia diretamente todos esses aspectos e, muitas vezes, é negligenciado: a saúde mental dos colaboradores.

O estresse crônico, a sobrecarga de trabalho e a falta de um ambiente psicologicamente seguro podem corroer o desempenho, aumentar a rotatividade e afetar a qualidade das entregas. Mesmo assim, muitas organizações ainda encaram o bem-estar emocional como um benefício secundário, em vez de um pilar essencial para um time de alta performance.

Recentemente, o Brasil deu passos significativos para mudar esse cenário. Em março de 2024, foi sancionada a Lei nº 14.831, que institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Essa certificação reconhece empresas que implementam programas efetivos de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho, oferecendo acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico, além de combater práticas como discriminação e assédio. Vem comigo e saiba mais sobre o tema!

A armadilha do "cuidado superficial"

A partir de maio de 2025, conforme atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, todas as empresas serão obrigadas a incluir a avaliação de riscos psicossociais em seus processos de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Essas medidas reforçam a importância de um compromisso real das organizações com o bem-estar emocional de seus colaboradores, indo além de iniciativas superficiais e promovendo mudanças estruturais no ambiente corporativo brasileiro.

Muitas empresas implementam ações como palestras sobre bem-estar, aplicativos de meditação e campanhas de Setembro Amarelo. Mas será que isso significa que a saúde mental dos funcionários está realmente sendo valorizada? Não necessariamente.

A verdadeira preocupação com a saúde mental vai além de medidas paliativas. Uma empresa que cuida dos seus funcionários cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para expressar dificuldades sem medo de represálias, onde há equilíbrio entre vida pessoal e profissional e, principalmente, onde as lideranças têm preparo para acolher e apoiar os times.

Se a sua empresa oferece uma sala de descompressão, mas cobra entregas em prazos impossíveis, ou se tem um programa de apoio psicológico, mas promove uma cultura de competitividade tóxica, talvez ela apenas finja que se importa.

Os sintomas de uma empresa que não prioriza a saúde mental

Se você sente que sua produtividade caiu, que vive em um estado constante de alerta ou que sua vida pessoal está sendo prejudicada pelo trabalho, esses são sinais de alerta. Veja alguns sintomas de que sua empresa pode estar ignorando a saúde mental dos colaboradores:

•Carga de trabalho excessiva e metas inatingíveis – Você sente que está sempre correndo contra o tempo?

•Gestão baseada no medo – Feedbacks são dados de forma agressiva? Existe uma cultura de ameaça velada?

•Falta de acolhimento em momentos difíceis – Problemas pessoais são vistos como fraqueza?

•Falsa flexibilidade – O home office existe, mas você sente que precisa estar online o tempo todo?

•Rotatividade alta e afastamentos por burnout – Se muitas pessoas saem ou adoecem, há algo errado no ambiente.

Quando o trabalho passa a roubar sua saúde

Ignorar os sinais de que sua empresa não cuida da saúde mental pode levar a consequências sérias. O desgaste emocional, quando prolongado, pode evoluir para estresse crônico, ansiedade e até depressão. Muitos profissionais insistem em permanecer em empresas tóxicas por medo de perder oportunidades ou pela crença de que "trabalho é assim mesmo". Mas será que vale a pena pagar esse preço?

Permanecer em um ambiente que adoece você pode comprometer não só sua carreira, mas sua qualidade de vida. Você já parou para refletir se o salário e os benefícios compensam noites sem dormir, crises de ansiedade e a sensação de estar sempre no limite?

E se invertêssemos o jogo? Escolha empresas que valorizam você

Muitas vezes, nos preocupamos em ser escolhidos por uma empresa e esquecemos que também devemos escolher onde queremos trabalhar. Antes de aceitar uma proposta ou continuar em um ambiente que te adoece, avalie:

•A cultura organizacional é saudável? Há respeito ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional?

•As lideranças demonstram empatia? Existe espaço para conversas honestas sobre dificuldades e desafios?

•Os funcionários são valorizados? Há um esforço real em criar um ambiente positivo?

Se a resposta para essas perguntas for "não", talvez seja hora de repensar sua trajetória profissional.

Sua saúde mental deve ser prioridade

Trabalho é parte da vida, mas não pode ser sinônimo de sofrimento. Empresas que realmente cuidam dos colaboradores não apenas falam sobre bem-estar, mas criam um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, respeitadas e valorizadas.

Se sua empresa não se preocupa com sua saúde mental, talvez seja você quem precisa se preocupar em buscar um lugar melhor.

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira

