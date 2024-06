Lula com a taxa ao chineses, entre Odorico Paraguaçu e Angela Merkel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lula (PT) faz jogo de cena com a taxação dos produtos de sites chineses até U$ 50. Ele diz que é contra e vai vetar o imposto para não ficar mal em casa com as redes sociais de dona Janja, mas sabe que o Congresso vai derrubar o veto.

Ele ganha duas vezes, como pontuou esta semana o correspondente da Rádio Jornal em Brasília, Romoaldo de Souza. O presidente vai posar de bonzinho para a classe média que compra dos chineses e, mesmo assim, vai arrecadar os impostos que o país precisa. De quebra, ainda "protege" o mercado nacional e os empregos brasileiros.

Esperteza

É sagaz, mas não chega a ser nada genial e revolucionário. Governantes que jogam para a plateia já eram coisa antiga no Império Romano.

Inovador seria ter a rara coragem de assumir a posição mais adequada para a administração pública, o equilíbrio das contas e a manutenção dos empregos brasileiros usando de convicção, e argumentos, não de subterfúgios.

Exemplos

Algo que até políticos muito experientes têm dificuldade para entender é que eles estão formando novos líderes através dos seus atos.

Toda vez que um presidente da República é mais malandro que responsável, está ensinando às gerações seguintes que o sucesso na política está mais próximo de Odorico Paraguaçu do que de Angela Merkel. É um perigo.

Merkel

A ex-chanceler alemã, sempre objetiva e pragmática, tinha uma frase toda vez que se encontrava num impasse: “Bater a cabeça na parede não dá certo. Quem sai ganhando é sempre a parede”.

Merkel sempre foi dura, mas sabia conduzir suas negociações com destreza, até chegar a um resultado que fosse o mais responsável antes de ser o mais malandro. A frase acima, foi dita durante uma negociação sobre tarifas ferroviárias, por exemplo.

Odorico

O prefeito de Sucupira, da célebre novela de Dias Gomes, também tinha sua frase para os momentos difíceis. Dizia ele: "Como diria o rei dos persas, Dario Peito de Aço, pra cada problemática tem uma solucionática. Se não disse, perdeu a oportunidade de ser citado por mim".

Agora, avalie, com qual desses dois personagens o presidente brasileiro melhor se identifica?

Vale até hoje

Outra grande líder política, em sua única visita ao Brasil, em 1994, e foi quem melhor definiu o país. Disse Margaret Thatcher: “O Brasil é o país do futuro, mas para tanto é preciso decidir que o futuro é amanhã. E, como bem sabem, isto significa que as decisões difíceis têm que ser tomadas hoje”.

Trinta anos já se passaram. E nossos presidentes ainda não desenvolveram a responsabilidade do exemplo e da coragem para as decisões difíceis. E não será Lula esse "professor".

Comandante

O general do Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante do Comando Militar do Nordeste, visitou o Sistema Jornal do Commercio nesta terça-feira (28) e participou de um almoço com parte da diretoria da empresa.

O assunto Escola de Sargentos esteve à mesa com destaque e chama atenção a energia e a boa expectativa com a qual o próprio general Ribeiro e sua equipe tratam o assunto. As transformações positivas do ambiente em que equipamentos deste tipo e deste porte são instalados é um motivo real e justo para essa animação.

Democracia e Liberdade

A Escola de Sargentos, realmente, deve transformar de maneira sustentável a economia de vários municípios de Pernambuco, com impacto econômico para outros estados do Nordeste, inclusive.

Fomentar esse tipo de desenvolvimento é a maneira mais acertada de uma instituição permanente como o Exército reforçar seus laços com o povo e com a nação. Não há outra batalha que possa promover isso com tanto sucesso.

Ao final, num discurso de agradecimento, o comandante reforçou o compromisso do Exército com a democracia, com a paz e com a liberdade.