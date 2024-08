Quando a falta de cuidado político dificulta a campanha inteira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Distribuição do tempo de guia eleitoral de Rádio e TV em Caruaru mostra resultado negativo de uma pré-campanha feita com excesso de confiança.

Muitas vezes, pequenos erros ou omissões durante uma campanha eleitoral podem mudar o curso de uma eleição inteira e deixar o que parecia uma estrada plana se transformar em uma rota cheia de obstáculos. Em Caruaru, o cálculo do tempo do guia eleitoral chamou atenção para a diferença entre os dois candidatos que lideram a corrida municipal.

O atual prefeito e líder nas pesquisas, Rodrigo Pinheiro (PSDB), somando os partidos de sua coligação, terá 2 minutos e 37 segundos. O ex-prefeito José Queiroz (PDT) seu principal adversário, formou um grupo com partidos de maior volume nesse quesito e terá quase o dobro: 4 minutos e 39 segundos.

…mas sempre chega

Acontece que Rodrigo Pinheiro, no período da pré-campanha, perdeu o apoio de dois partidos importantes. O MDB, por exemplo, estava em sua base e decidiu apoiar Queiroz após uma fala do atual prefeito numa rádio local. Rodrigo teria exposto uma conversa privada da articulação partidária com os emedebistas. O fato fez com que o grupo do ex-prefeito Tony Gel (MDB) deixasse até os cargos que ocupava no Governo de Pernambuco, migrando para a campanha do PDT.

Rádio e TV

No caso do União Brasil, um dos integrantes da direção municipal do partido comentou com a coluna que a sigla tentou conversar com Rodrigo Pinheiro, mas não conseguiu chegar a qualquer entendimento. “Na primeira conversa que tivemos com Queiroz ficou tudo resolvido”, confidenciou esse dirigente.

Esses dois casos chamam atenção porque o tempo que o pedetista tem a mais do que o atual prefeito é praticamente a soma dos tempos desses dois partidos. O União Brasil e o MDB, juntos, entregam cerca de 2 minutos de guia eleitoral em Rádio e TV. Foi o que a campanha de Rodrigo perdeu ainda na pré-campanha. Agora, pode fazer falta.

Nos bastidores, a reclamação de muitos é que havia excesso de confiança por parte do atual prefeito e isso conduziu mal algumas articulações partidárias.

Caruaru

A eleição de Caruaru sempre foi importante. É a maior cidade do Agreste e a mais importante economia do interior do estado. Mas a disputa eleitoral ganhou um tom diferente por causa da disputa de forças entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Várias pesquisas na Capital do Agreste têm mostrado um acirramento entre os candidatos relacionados aos dois e há quem diga que o resultado poderá influenciar muito na disputa que pode acontecer em 2026.

Efeito…

Já na eleição do Recife, algo que precisa ser observado com muita atenção nos resultados dessa última pesquisa Datafolha divulgada ontem é o tamanho de Bolsonaro (PL) na capital. A campanha já começou oficialmente, mas ainda é bastante tímida porque o guia eleitoral não está sendo veiculado.

O único grande acontecimento capaz de ser observado na disputa desde o último levantamento do Datafolha, em julho, é a visita feita a Pernambuco pelo ex-presidente.

Outra observação importante é avaliar quanto do crescimento de Gilson derivou de algum recuo de João Campos (PSB).

…Bolsonaro

Em Caruaru, onde a coluna teve acesso a alguns levantamentos internos das campanhas, houve um crescimento do candidato bolsonarista após a passagem de Bolsonaro.

Fernando Rodolfo (PL), apesar de estar num patamar geral muito baixo e não chegar nem perto dos dois líderes de momento, conseguiu dobrar as próprias intenções de voto em alguns cenários. E foi depois de desfilar com o ex-presidente.