Os mapas dos prefeitos e a necessidade de cuidar das engrenagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quando os resultados das urnas estiverem disponíveis neste domingo (6), vamos ouvir muito a palavra “mapa”. Contabilizando quantas prefeituras cada grupo político tiver alcançado, haverá o mapa com prefeituras de esquerda e de direita, o mapa das prefeituras ligadas à governadora e os municípios que ficarão sob comando do PSB, em Pernambuco. Tudo já tem a ver com a eleição de 2026.

Outro dado importante será avaliar quantos habitantes estarão sob administrações de um lado ou de outro, de um partido ou de outro.

PL e PSD

Algo já praticamente certo é que os maiores vencedores do Brasil, entre partidos políticos, serão o PL e o PSD. A maior redução no comando de municípios deve ficar com o MDB, que era muito grande e tem encolhido ano após ano.

Acredita-se que o PL deve levar a maioria das grandes cidades do país e o PSD ficar com a maior quantidade de municípios. Um terá grande população sob seus domínios e o outro terá maior número de administrações.

Quantos

Em Pernambuco, há uma expectativa para saber como ficará o PSB. Enquanto comandava o Governo de Pernambuco, os socialistas chegaram a ter 70 prefeitos, dos 184 possíveis. Na eleição de 2020 esse dado já havia reduzido, com a rejeição ao partido, e o PSB alcançou 50 prefeituras.

Agora, sem o governo para reforçar as campanhas, a tendência é que esse número seja reduzido ainda mais. É ruim para as pretensões de João Campos (PSB) se pretende, realmente, ser candidato ao governo em 2026.

Mas e a governadora, conseguirá a vitória em quantas cidades?

Com lado

Muitas vezes não adianta só eleger prefeitos, é preciso saber fazer a manutenção deles. O PL e o PSD, por exemplo, que devem ser os maiores vitoriosos dessa eleição em todo o país, seguiram receitas diferentes mas bem pragmáticas nos últimos anos.

O primeiro abrigou Bolsonaro (PL) e concentrou-se em estimular o confronto para aumentar a bancada na Câmara Federal. Deu certo e conseguiu eleger o maior número de deputados federais. Com isso, garantiu o maior volume de recursos dentro dos fundos eleitoral e partidário por quatro anos. Crescer em número de prefeituras na eleição é uma consequência dessa estratégia criada por Valdemar Costa Neto.

No meio

Já o PSD foi por outro caminho para fazer a roda girar e passou os últimos anos, desde 2021, levantando a bandeira da ausência de bandeira ideológica e atraindo prefeitos com mandato. Os gestores, para não verem seu eleitorado local dividido entre esquerda e direita, com prejuízo na eleição regional, deixaram os partidos em que estavam e foram para o PSD com a promessa de que a polarização não os afetaria.

A sigla de Gilberto Kassab (PSD) elegeu 660 prefeitos em 2020, mas chegou a 2023 com 968 prefeituras sob seu comando e desbancou o MDB, que sempre liderou essa lista. O desafio agora é manter essa força para empurrar os candidatos ao Legislativo em 2026, ampliando a bancada (e o dinheiro recebido).

Traições

Os mapas que começarão a ser feitos amanhã são muito mais importantes para os partidos políticos do que para antecipar resultados das próximas eleições de governo. No Brasil, uma eleição empurra a outra, com um intervalo de surpresas e traições.

As ações do PSD nos últimos anos, aliás, servem de aviso para os mapas que serão feitos em Pernambuco. Quem confiar demais, pode se dar mal.

Mecânica

Eleger muitos prefeitos neste domingo não significa que eles ficarão nos mesmos partidos até 2026. O sujeito que se elegeu pelo PSB agora pode ir para o PSD, com o estímulo certo. O outro que se elegeu pelo PSDB pode ir para o PSB, dependendo da negociação. Os períodos eleitorais no país são como engrenagens que se empurram para fazer o mecanismo funcionar.

Como toda engrenagem, é preciso lubrificar o sistema com frequência para que ele funcione melhor. Não adianta ser bom apenas de discurso, tem que entender um pouco de mecânica.