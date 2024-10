São 48h de vantagem para aqueles sem tempo de TV e Rádio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao longo da sexta-feira (4) e do sábado (5), aqueles que são mais fortes na internet poderão fazer muito barulho nos celulares dos eleitores.

Os candidatos com pouco tempo de TV e Rádio terão 48h de prazo para conquistar eleitores através das redes sociais, sem concorrência. Isso porque a propaganda eleitoral nos veículos de mídia terminou nesta quinta-feira (3).

O fato é que Pablo Marçal em São Paulo, estacionado em terceiro lugar nas pesquisas desde o início da campanha em Rádio e TV (ele não tem espaço nesses meios), terá a chance de correr solto contra Ricardo Nunes (MDB) e Boulos (PSOL).

Tudo pode acontecer

O atual prefeito que está em segundo lugar e o psolista que lidera as pesquisas ficam perdidos quando dependem só da internet. Esse efeito pode ser decisivo porque em São Paulo é a margem de erro que separa todos eles, ainda.

Houve analistas que davam o segundo turno entre Nunes e Boulos como certo, mas faltou lembrar dessas 48h em que dois candidatos vão ficar “mudos” enquanto um poderá gritar. E ele grita muito.

Efeito

Nessas próximas 48h também há efeitos em outras cidades. No Recife, por exemplo, é difícil dizer que haverá alguma mudança de posição, porque a diferença é muito grande. Na última pesquisa Datafolha divulgada na cidade, na quinta (3), João Campos (PSB) estava com 74%, enquanto Gilson Machado (PL) apareceu com 10%. Daniel Coelho (PSD) teve 5% e Dani Portela (PSOL) 4%.

Mas ainda se a diferença fosse pequena, essas 48h dão vantagem a Campos mesmo que é, de longe, o candidato recifense com maior força nas redes sociais.

Caruaru

Em Caruaru, por exemplo, será importante acompanhar quem conseguirá se sobressair com engajamento nas redes.

O atual prefeito, Rodrigo Pinheiro (PSDB), tem o maior número de seguidores, com cerca de 90 mil no Instagram. Armandinho (SD) tem cerca de 70 mil seguidores, enquanto Zé Queiroz (PDT) e Fernando Rodolfo (PL) possuem algo em torno de 50 mil.

Mais do que volume, porém, o desafio é saber utilizar essas plataformas. E precisa ser muito efetivo, porque são apenas 48h.

Debate

Sobre o debate que aconteceu na Globo nesta quinta-feira (3), último ato da eleição de primeiro turno em emissoras de TV, João Campos comportou-se como um candidato que tem reeleição certa, em acordo com o que as últimas pesquisas mostram.

Apesar disso, há uma “assombração” que não deve se descolar dele com muita facilidade: o caso das creches. Com a investigação promovida por órgãos de controle e o olhar atento de grupos que combatem a corrupção dentro dessas instituições, o tema voltou a ser mencionado várias vezes pelos adversários do prefeito.

Fica

Por enquanto não há quase nada de concreto, mas a questão principal é que esse não parece ser um assunto que morrerá com o fim da eleição de 2024. O tema pode render bastante ainda com o andamento das investigações e comprometer a imagem do prefeito que, muitos falam, pretende ser candidato ao governo em 2026.

Se não mexe, e realmente não mexe, com sua reeleição agora, o “depois” nessa história já tem preocupado.

Nunca é demais lembrar que apenas as investigações sobre compras de respiradores na gestão Geraldo Julio (PSB) terminaram por inviabilizá-lo para o governo.

PT x PL

No mais, Gilson Machado (PL) e Dani Portela (PSOL) ficaram por muito tempo trocando farpas em nome de Lula (PT) e Bolsonaro (PL), quando todas as pesquisas mostram que a influência da polarização nacional é próxima a zero na campanha municipal.

Como nada é por acaso e ninguém ali é bobo, entende-se que já estão tratando de 2026, quando devem disputar votos para o legislativo.