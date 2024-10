Mirella na sabatina do SJCC e João Campos com sua estratégia de segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata à prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD) foi a entrevistada da série de sabatinas que o Sistema Jornal do Commercio realiza esta semana. Ao responder sobre a Educação e Segurança, mostrou-se disposta a implantar unidades da Rede Compaz no município e não demonstrou qualquer problema em buscar soluções que estão em execução no Recife, onde o prefeito João Campos (PSB) é um apoiador de seu adversário no segundo turno.

"Não tem nada que tenha dado certo em outro município que a gente não tenha humildade para tentar implantar aqui também", pontuou.

Quem manda dinheiro

Enquanto Vinicius Castello (PT) usa muito a imagem e a presença de João Campos em sua campanha, Mirella aposta em Raquel Lyra (PSDB). Nos bastidores, membros de sua equipe têm lembrado algo essencial do ponto de vista prático: "sendo eleita, Raquel poderá destinar recursos e obras para a cidade, mas João Campos não".

As sabatinas do SJCC retornam na semana que vem, com os candidatos à prefeitura de Paulista. No dia 23 será Ramos (PSDB) e no dia 24 é vez de Júnior Matuto (PSB).

Paulista 1

A eleição de Paulista, município da Região Metropolitana do Recife, se for explicada a alguém que não conhece as peculiaridades do contexto político local, é uma grande confusão.

O candidato que lidera as pesquisas é do PSDB, o adversário é do PSB e isso deve ser a única coisa que um desavisado vai achar normal. Porque os resultados das pesquisas divulgados até agora, com Ramos (PSDB) alcançando 3/4 de toda a intenção de voto na disputa, pode dar a impressão de que a rejeição de Júnior Matuto (PSB) é decisiva no resultado.

Sim, a rejeição dele é alta e isso conta muito num segundo turno, mas o maior apoiador de Ramos dentro da cidade é Yves Ribeiro (PT), o atual prefeito que tem uma avaliação péssima, desistiu de disputar a reeleição e mesmo assim conseguiu dar ao seu indicado uma vantagem impressionante contra o antes poderoso PSB.

Paulista 2

Você estranhou o prefeito do PT estar apoiando o candidato do PSDB? Pois é, trata-se de outra peculiaridade. No primeiro turno ninguém se importou com o assunto, nenhum petista reclamou. Até que João Campos (PSB), prefeito do Recife, foi reclamar à direção nacional petista que aquilo "não fazia sentido". Foi atendido, porque Gleisi Hoffmann, presidente nacional, determinou que o PT municipal apoiasse Matuto, do PSB.

O prefeito Yves recebeu a ordem, basicamente, mandou dizer que, com todo respeito, estava ignorando Gleisi. A bandeira do PT mudou de palanque mas não tem quem a segure, porque o grupo de Yves ficou com o PSDB.

Tática

Além de atuar presencialmente, levando uma boa dose de sua popularidade para eventos com os candidatos em Paulista e Olinda, João Campos tem trabalhado bastante nos bastidores, principalmente na articulação com partidos políticos que estão na sua base do Recife, tentando levá-los para os aliados em outras cidades. Campos fez isso quando questionou o PT nacional sobre o apoio ao PSDB e conseguiu levar a sigla para a base de Matuto. Ele também é o principal responsável por tirar o Avante, neste segundo turno, do palanque de Mirella em Olinda e levá-lo à base de Vinicius Castello.

O anúncio foi feito ontem, com a ida do ex-líder da gestão Lupércio na Câmara de Olinda para o grupo do PT de lá.

A estratégia é desfalcar os palanques adversários.

Notório

Algo que se fez notório e deve ser reconhecido é que Campos tem muita habilidade de articulação partidária. É claro que a popularidade digital e o resultado na eleição de 2024 impulsionam isso, mas essa qualidade já era apontada até por alguns adversários mesmo em 2020 quando era deputado federal e não tinha o controle pleno que tem hoje do PSB.