Segundo dia de prova do Enem teve abstenção de 32% e ministro da Educação fala em criar estratégias de estímulo para atrair mais estudantes

O segundo dia de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 registrou a ausência de 32% dos participantes inscritos para esta edição. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o percentual foi similar ao da edição de 2022, que foi de 32,1%.

Os candidatos tiveram que responder 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências na Natureza (química, física e biologia). Os portões fecharam pontualmente às 13h e as provas começaram a ser aplicadas de 13h30, com término às 18h.

Durante a divulgação do balanço preliminar deste segundo domingo, o ministro afirmou que após a conclusão de todos os processos que envolvem o Enem, será realizada uma avaliação para que sejam criadas estratégias de articulação federativa com objetivo de estimular a participação dos estudantes no exame nacional, que tem sido utilizado como a principal porta de entrada ao ensino superior.

“Nós vamos construir a partir do próximo ano o no Plano Nacional de Educação para os próximos dez anos e a discussão sobre o Enem estará, como foi decidido na consulta pública. Nossa grande preocupação é como garantir que os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio façam o Enem, essa é a nossa maior prioridade. Como é que tem estados que têm 90% de inscritos e outros com 40% de inscritos? Isso é um trabalho que vamos procurar fazer”, disse Camilo Santana. O ministro voltou a falar sobre a possibilidade de gratuidade para todos os inscritos do Enem.

A primeira medida já anunciada é o lançamento do edital público para a seleção de professores independentes para elaboração de itens do Enem - a última seleção ocorreu em 2020.

“Nós estamos prevendo a publicação de um novo edital, que deve sair agora no início de janeiro. Vamos fazer um esforço mais significativo de mobilização das nossas universidades e coordenações pedagógicas das nossas secretarias de educação para que possamos reunir um grupo de elaboradores e revisores mais significativos, promover participação mais sistemática desses elaboradores na construção desses novos itens”, explicou o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios.

SEGUNDO DIA DO ENEM, SAÍDAS DOS ESTUDANTES QUE FIZERAM O EXAME DA UNIVERSIDADE CATOLICA, CENTRO DO RECIFE. ENEM. - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem
No segundo dia do Enem, os portões fecharam pontualmente às 13h e as provas começaram a ser aplicadas de 13h30, com término às 18h - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

VAZAMENTO DE IMAGENS NO SEGUNDO DIA

O Ministério da Educação (MEC) e Inep voltaram a acionar a Polícia Federal (PF) após a circulação de imagens de uma prova aplicada neste domingo. O caso ocorreu por volta das 17h, horário em que ainda não era permitido a saída dos candidatos com o Caderno de Questões, dos locais de prova.

“Não há nenhum prejuízo porque não houve confirmação de vazamento antes do início da prova. Ela já tinha sido iniciada às 13h30 e todos os portões já tinham sido fechados, e três horas e meia depois houve essa circulação. Isso significa dizer que a Polícia Federal irá alocar todo rigor para identificação criminal desse fato”, pontuou o ministro Camilo Santana.

Mais cedo, o Inep informou que a PF identificou oito pessoas que teriam divulgado imagens dos Cadernos de Questões durante as provas do primeiro dia Enem, aplicadas no último domingo (5).

A oitiva com as pessoas que cometeram as irregularidades foi realizada nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF). Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.

QUESTÃO REPETIDA SERÁ ANULADA E GABARITO ANTECIPADO

O Inep também vai anular uma questão repetida apresentada no caderno de matemática. Ela já havia sido utilizada em 2010, no Enem PPL (para pessoas privadas de liberdade. A questão de número 117 do caderno amarelo, falou sobre os números da gripe A-H1N1, questionando qual categoria apontada no gráfico estaria mais exposta ao vírus.

Com relação ao gabarito oficial que seria divulgado no dia 24 de novembro, o ministro da Educação anunciou que ele será antecipado para a próxima terça-feira (14). “O Inep vai ter a possibilidade de antecipar a divulgação dos gabaritos oficiais, por volta das 19h, tanto das provas do dia 5 como do dia 12”, disse Santana.

PARTICIPANTES ELIMINADOS E PEDIDOS DE REAPLICAÇÃO

Neste segundo domingo do Enem, 2217 participantes foram eliminados. Entre os motivos estão: portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido (15h30), utilização de impressos e não atender às orientações dos fiscais.

Já as intercorrências com relação a problemas logísticos, atingiu 859 participantes. Entre os problemas relatados estão emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e abastecimento de água.

De acordo com o Inep, os participantes que foram afetados por problemas logísticos durante a aplicação ou acometidos por uma das doenças infectocontagiosas listas em edital na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas. O período para que participantes solicitem a reaplicação vai de 13 a 17 de novembro. E as novas provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.