ENEM 2023: Quanto vale cada questão do Enem? Entenda o cálculo

Uma das principais provas do Brasil, o Enem é utilizado para o ingresso em universidades públicas e privadas, além de outros programas de acesso ao ensino superior. Em 2023, as provas foram realizadas nos últimos dois domingos (5 e 12 de novembro).

O exame é dividido em duas modalidades: questões objetivas e a redação. As objetivas são compostas por 180 questões de múltipla escolha, distribuídas em quatro áreas do conhecimento:

Linguagens e Códigos (45 questões)

Matemática e suas Tecnologias (45 questões)

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões)

Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões)



Quanto vale cada questão do Enem?

O Inep não revela quanto vale cada questão do Enem, já que elas têm pesos diferentes e dependem diretamente do desempenho de cada aluno no exame. Confira na matéria como é feito o cálculo das notas da prova.

Cálculo da nota do Enem

A nota do Enem é calculada pela soma das notas das quatro áreas do conhecimento, cada uma delas valendo 100 pontos. Portanto, a nota máxima do Enem é de 1.000 pontos.

No entanto, o valor de cada questão do Enem não é igual para todas as questões. Isso porque o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em consideração o nível de dificuldade da questão e a consistência dos acertos do candidato.

O que é o TRI? Entenda como é usado



A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é o algoritmo usado pelo Enem para corrigir e dar nota às questões da prova. O métido é uma forma de legitimar o exame e os conhecimentos dos alunos que a fazem, além de também "impedir" o chute, identificando padrões de respostas.

A nota final acaba não dependendo apenas de erros e acertos, mas - também - do nível de dificuldade das questões que o participante acertou e errou.

Nível de dificuldade da questão

Quanto mais difícil a questão, maior a pontuação que ela vale. Isso significa que o candidato que acertar uma questão difícil terá mais pontos do que o candidato que acertar uma questão fácil.

Consistência dos acertos

A TRI também leva em consideração a consistência dos acertos do candidato. Isso significa que candidatos que acertaram questões difíceis e fáceis terão uma nota mais alta do que candidatos que acertaram apenas questões fáceis.

CRONOGRAMA DO ENEM 2023