Quando começa o SISU 2024? Descubra o horário que abre o SISU e como acessar

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão disponíveis a partir desta segunda-feira, 22 de janeiro, e seguirão até o dia 25 de janeiro de 2024.

Para participar, é imprescindível ter realizado o Enem 2023, obtendo nota superior a zero na redação; vale ressaltar que treineiros não serão admitidos.

MUDANÇAS NO SISU 2024:

Neste ano, o Sisu terá uma única edição em janeiro, deixando de lado a tradição do processo seletivo que habitualmente ocorre no meio do ano.

As cotas, tão relevantes para a democratização do acesso ao ensino superior, também apresentam uma alteração nessa edição. Inicialmente, todos os candidatos concorrerão às vagas de ampla concorrência.

Aqueles que não atingirem as notas necessárias nessa modalidade e que façam parte dos grupos de cotas (considerando critérios como raça e renda) participarão da disputa por essas vagas.

Essa mudança assegura que, caso um candidato autodeclarado preto, por exemplo, obtenha uma nota superior à exigida na ampla concorrência, ele será aprovado na "lista geral", sem interferir nas vagas destinadas aos cotistas com desempenho inferior.

Confira como acessar sua nota do Enem:



QUE HORAS ABREM AS INSCRIÇÕES DO SISU 2024?

As inscrições para a edição do Sisu 2024 estarão abertas a partir de meia noite do dia 22 de janeiro de 2024, podendo ser realizadas até as 23h59m59s do dia 25 de janeiro de 2024.

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO NO SISU 2024?

Confira o passo a passo para realizar a inscrição no Sisu 2023:

Realize o primeiro login no site do SISU. Confirme seus dados. Pesquise vagas disponíveis. Escolha os cursos desejados e confirme.

Você poderá acompanhar a nota de corte e a classificação parcial nos cursos escolhidos enquanto as inscrições estiveram abertas.

CRONOGRAMA DO SISU 2024:

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

30 de janeiro de 2024

Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024

1º a 7 de fevereiro de 2024

Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade

Com informações do G1.