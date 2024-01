Enem: saiba como usar as notas para se inscrever no Embarque Digital do Recife

As inscrições para as novas turmas do Embarque Digital seguem até o dia 31 de janeiro

Os egressos da rede pública podem utilizar as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para se inscreverem no Embarque Digital do Recife. O programa da Prefeitura do Recife, em parceria com o Porto Digital, tem como objetivo ofertar formação superior na área de tecnologia, melhorar a empregabilidade dos jovens e, consequentemente, impactar positivamente a economia do polo de tecnologia e inovação da capital pernambucana.

As inscrições para as novas turmas do Embarque Digital seguem até o dia 31 de janeiro e o resultado final será divulgado no dia 19 de fevereiro. Os interessados podem se cadastrar pelo site do Portal da Educação do Recife (https://educ.rec.br/embarquedigital/) ou por meio do aplicativo Conecta Recife.

Para este primeiro semestre estão sendo ofertadas 350 vagas, com cursos focados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além de Sistemas para Internet.

NOTAS DO ENEM 2023

Os candidatos que escolherem usar o Enem como método de avaliação terão pesos atribuídos a cada uma das áreas de conhecimento para calcular a nota final no processo seletivo: a redação vai receber peso 4, enquanto matemática e suas tecnologias terão peso 3.

É relevante ressaltar que metade das vagas são reservadas para os candidatos autodeclarados negros ou pardos. Além disso, em caso de empate, a prioridade será concedida às mulheres e aos estudantes que concluíram o ensino fundamental na rede pública de ensino. É importante lembrar que, além das notas da última edição do Enem, os candidatos podem utilizar as notas dos anos de 2022, 2021, 2020 e 2019.

RESUTADOS

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 6 de fevereiro, passível de alterações em virtude de interposição e aprovação de recursos. O período de recursos será realizado entre os dias 7 e 9 de fevereiro e, logo após, o resultado final com a lista dos aprovados nesta edição do Embarque Digital será divulgado, no dia 19 do mesmo mês. A previsão de início das aulas é no dia 11 de março.

SEXTA TURMA

Esta é a 6ª turma do Embarque Digital, que já selecionou, desde o seu lançamento, em 2021, 1.400 estudantes. A novidade é que o Cesar School se une ao programa e abre as portas para receber novos estudantes.

Além dele, já fazem parte do programa como instituições parceiras o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR), Faculdade Senac e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).