Pernambuco abre inscrições para mais de mil vagas remanescentes em Escolas Técnicas

As inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) estão abertas até o dia 26 de janeiro. Segundo a Secretaria de Educação e Esportes, ao todo, são 1.155 vagas em 18 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral.

Podem participar do processo seletivo estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio. As vagas estão disponíveis em 17 ETEs espalhadas pelo Recife, Agreste, Sertão e Zona da Mata. Alguns dos cursos técnicos são na área de Administração, Logística, Nutrição e Dietética, Rede de Computadores, Logística, Segurança do Trabalho e Teatro.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.educacao.pe.gov.br. O processo seletivo será realizado em etapa única constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e será executado no formato eletrônico e remoto, permitindo a participação do estudante de onde ele estiver.



ETAPA ÚNICA

A prova objetiva será realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro e será constituída de 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos relativos às disciplinas de língua portuguesa e matemática.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 06 de fevereiro. Para outras informações, ligar para o número (81) 3183-9863/3183-9831