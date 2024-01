UPE antecipa divulgação de resultado do SSA3; saiba como consultar as notas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da Universidade de Pernambuco (UPE) antecipou a divulgação do listão dos classificados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), previsto em edital para ocorrer até o dia 20 de fevereiro.

As notas foram liberadas para consulta, nesta terça-feira (23), desde as 15h, através dos endereços eletrônicos: processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br. Com login e senha, os candidatos poderão acessar o sistema e verificar seu desempenho individual. Segundo a UPE, todo o processo será online.

Os três primeiros colocados, na classificação universal, foram do curso de Medicina. O primeiro lugar ficou com o estudante Pedro Saraiva Carlos, do curso de Medicina, com a nota 85,53. O segundo lugar ficou com Marina Monteiro Coelho Rodrigues, com nota 84,90. Já o terceiro lugar foi o aluno Henrique Carrilho Aguiar Medeiros Coelho, com nota 84,73. Todos do Campus Santo Amaro.

Os três primeiros colocados, dos alunos cotistas, também foram do curso de Medicina. No primeiro lugar ficou o aluno Pedro José Coelho Barros Monteiro, com 84,77. Com nota 84,00, o segundo lugar foi de Lucas Matias de Andrade. O terceiro lugar ficou com Vinícius Soares de Oliveira, com nota 76,77. Todos do Campus Santo Amaro. As cotas da UPE são sociais.

O SSA 3 foi disputado por 13.526 candidatos e as provas foram realizadas em novembro de 2023. A UPE terá ainda 1.800 vagas oferecidas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) para 2023.

A UPE divulgou os nomes dos primeiros lugares, com os respectivos cursos e notas, dos classificados no seu Processo de Ingresso 2024 através do SSA3 - ARTUR BORBA / JC IMAGENS

FERAS FORAM RECEBIDOS PELA REITORIA

A Reitora Maria do Socorro parabenizou os discentes, além dos pais, e fez uma apresentação geral da UPE.

“Sabemos do esforço de cada um de vocês nessa preparação para o vestibular. É uma vitória entrar numa universidade pública com 15 unidades de educação, presente do litoral ao sertão, com três hospitais de grande porte. Eu digo que a UPE tem um toque especial que me fez ficar aqui como docente, eu senti que a Universidade tem essa diferença de outras, a relação de professor e aluno, essa é uma relação extremamente próxima. E vocês encontram as portas abertas para conversar com o coordenador, diretor e pró-reitores e também com a gestão central. Portanto, sejam bem-vindos”, frisou.

"Parabenizar primeiramente os primeiros colocados e dizer que vocês estão entrando em uma Universidade grandiosa, que não dá apenas números, mas também qualidades. Alcançamos um índice geral dos cursos do MEC, com avaliação igualitária das demais Universidades Públicas do Estado de Pernambuco. A UPE os recebe de braços abertos e parabeniza não só vocês, mas também os familiares presentes nesta ocasião”, disse o Vice-Reitor da UPE, Prof. José Roberto Cavalcanti.

"A UPE tem o papel de entregar para o mercado de trabalho os melhores profissionais. Eu acho que é tudo aquilo que a gente espera que aconteça dentro do ensino familiar, pelo esforço, pela dedicação, e lembrar que o que aconteceu com vocês, o que está acontecendo agora, é só mais um degrau. Tudo que vocês fizerem daqui pra frente, enquanto estudantes, dentro do ciclo de formação profissional, é o que vai determinar para onde vocês vão chegar nos próximos anos. Então talvez essa seja a fase mais importante da vida de vocês. Celebrem essa conquista”, ressaltou o Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Pernambuco, Kenys Bonatti.

A Secretária de Educação e Esportes de Pernambuco, Ivaneide Dantas, saudou o grupo e ressaltou a importância da UPE para o estado. “ Uma alegria imensa estar vivendo este momento. Temos dois alunos do estado nesse grupo que estudaram na Escola de Aplicação do Recife. A UPE tem história e competência de colocar no mercado os melhores profissionais não só para o nosso estado e sim para o mundo”, destacou.

Estiverem presentes ainda a coordenadora do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UPE , Dione Maciel, a diretora da Escola de Aplicação do Recife, Iane Bezerra, a Secretária Executiva de Educação e Esportes do Estado, Tárcia Regina e a Secretária Executiva de Ensino Médio e Profissional, Ana Cristina Cerqueira. Além de familiares e servidores da instituição.