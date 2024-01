Sisu 2024: processo seletivo em etapa única já tem mais de um 1,5 milhão de inscritos, diz Ministério da Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O?Sisu reúne?as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de?todo?o Brasil, e os candidatos podem selecionar duas opções de curso utilizando a nota do último Enem

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 já conta com mais de 1,5 milhão de inscritos, segundo informações do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, o programa oferta mais de 264 mil vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta quinta-feira (25), mas é importante que nesse período os candidatos mantenham a calma ao selecionar as duas opções de cursos que são disponibilizadas no sistema. O professor de Biologia, do projeto digital EducaPE, Andrey Freire, explica que é importante que os estudantes possam selecionar instituições que sejam mais próxima de sua residência para facilitar a logística.

"Muitos alunos acabam se inscrevendo em instituições que são longe do local de residência e por vários motivos acabam desistindo do curso, isso acaba tirando uma vaga de uma pessoa que poderia estar lá e prejudica a universidade", explicou o docente. Outro ponto de atenção é que ao selecionar a segunda opção, o candidato não precisa necessariamente escolher um segundo curso, ele também pode querer o mesmo curso nas duas seleções, mas em universidades diferentes.

"Lembrando que a primeira opção é aquela que se você tiver no número de vagas, é a que você estará aprovado. Só se você não estiver aprovado, não estiver dentro do número de vagas da primeira opção, é que o Sisu automaticamente coloca sua segunda opção de curso. Também é importante destacar que as vagas remanescentes só valem para a primeira opção de curso", afirmou Andrey.



ETAPA ÚNICA

Neste ano, o Sisu será feito em etapa única e o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Diferentemente dos anos anteriores, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo mesmo Portal.

Para o professor de biologia Andrey Freire, a decisão de realizar a etapa única para o Sisu pode ser considerado um caminho melhor para as universidades. "Porque isso tira muitos alunos da zona de conforto e vai antecipar o preenchimento das vagas. Precisamos lembrar que para as universidades é bom que todas as vagas estejam preenchidas até por causa das verbas que recebem", disse.

"Em contrapartida, para os candidatos, pode ser que tenhamos um aumento na concorrência em alguns cursos que não eram tão concorridos, e haja um aumento na nota de corte", completou.

A dica do professor é que até o prazo de encerramento das inscrições, os candidatos devem acompanhar diariamente as atualizações do Sisu, principalmente quem deseja fazer os cursos mais concorridos.

o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.





ANÁLISE DO INEP

Uma análise feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do MEC responsável pelo Enem, apontou que 6 em cada 10 participantes do exame teriam condições de cursar o ensino superior mesmo com uma nota abaixo da média nacional.

Das vagas ofertadas pelo Sisu, foram avaliados dois casos considerando as notas de corte do processo seletivo do ano passado, ou seja, para o Sisu 2024 poderá ocorrer alguma variação.

O primeiro cenário é referente ao participante do Enem, da ampla concorrência , com nota 570:

- Chance de entrada em 20% dos cursos do Sisu (842 cursos).



- 37% dos participantes com essa nota conseguiriam uma vaga.

- Equivale a 1 milhão de participantes.



Já o segundo cenário é sobre o participante do Enem, concluinte do ensino médio na rede pública, com nota 532:



- Chance de entrada em 20% dos cursos do Sisu (1.658 cursos).

- 43% dos participantes com essa nota conseguiriam uma vaga.

- Equivale a 357 mil participantes.