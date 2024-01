Resultado do Provão Paulista será divulgado na sexta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Provão Paulista será aplicado aos estudantes de todas as séries do ensino médio com provas personalizadas de acordo com o nível de conhecimento esperado em cada etapa da educação básica

O resultado da primeira prova do novo vestibular unificado das instituições públicas de ensino superior de São Paulo, o Provão Paulista, será divulgado nesta sexta-feira, 26, às 14 horas. A iniciativa inédita do governo do Estado de São Paulo garante mais de 15 mil vagas no ensino superior nas universidades e faculdades estaduais para alunos que concluíram o ensino médio no ano passado.

Diferentemente de outros vestibulares, o Provão Paulista será aplicado aos estudantes de todas as séries do ensino médio com provas personalizadas de acordo com o nível de conhecimento esperado em cada etapa da educação básica.

A ideia é que, daqui três anos, os candidatos utilizem a soma da nota dos três Provões dos quais participaram para disputar uma vaga no ensino superior. Quem fez o terceiro ano em 2023 concorre neste ano às vagas utilizando somente a nota tirada neste exame.

FACULDADES PÚBLICAS

Nesta primeira edição do Provão, estão em disputa mais de 15 mil vagas em faculdades públicas do Estado de São Paulo. São elas:

- Universidade de São Paulo (USP), com 1,5 mil vagas;

- Universidade Estadual Paulista (Unesp), com 934 vagas;

- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 325 vagas;

- Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), com 10 mil vagas;

- Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com 2.620 vagas.

CHAMADA UNIFICADA

Nesta sexta-feira, além dos resultados, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo irá divulgar a primeira chamada unificada. As matrículas ocorrem entre os dias 29 e 30 de janeiro. As próximas chamadas serão realizadas nos dias 2 e 9 de fevereiro.

"Cada instituição de ensino superior tem o próprio cronograma, além de regras para o processo de matrícula. A secretaria orienta aos estudantes que consultem as regras que já estão disponíveis no portal do Provão Paulista", disse a pasta

Ao todo, serão divulgadas três chamadas unificadas para as matrículas dos aprovados, com a nota e as opções determinadas pelos estudantes. "Todas as matrículas, com exceção da Univesp, são para início das aulas no primeiro semestre deste ano. Na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, os cursos terão início no segundo semestre deste ano letivo", acrescenta o governo estadual. Colaborou Giovanna Castro