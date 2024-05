Cidade no Grande Recife abre concurso com 200 vagas para professor; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura de Camaragibe, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o concurso público da rede municipal de ensino. São 200 vagas para o cargo de professor do Ensino Fundamental I, com nível superior, e remuneração de R$ 4.499,39.



As inscrições seguem até às 23h59 do dia 28 de maio (horário de Brasília-DF). Os interessados devem acessar o site do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição custa R$ 120, mas para aqueles que estão inscritos o Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) o pedido de isenção poderá ser requerido até a próxima sexta-feira (3).

O concurso será realizado em duas fases. A primeira, que é eliminatória e classificatória, consiste em uma prova objetiva composta de 70 questões, distribuídas por áreas de conhecimento, e que será aplicada no dia 28 de julho, em Camaragibe. No entanto, o edital explica que caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos candidatos na cidade, as provas poderão ser aplicadas em cidades vizinhas.

O cartão de informação do candidato, com horário e local de prova, deverá ser emitido no site do Instituto AOCP a partir do dia 22 de julho. Já a segunda fase, de caráter classificatório, é referente a prova de títulos.

Sobre a relação dos candidatos que estarão habilitados para participar desta prova, a data para preencher o Formulário de Cadastro de Títulos e o período de envio dos comprovantes serão divulgados posteriormente, conforme indicado no edital do concurso.