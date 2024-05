Pais denunciam professor por assédio a alunas em escola no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações do repórter Michael Carvalho, da TV Jornal

O Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) investiga denúncias de assédio e intimidação praticados por um professor de matemática dentro de uma escola municipal, localizada no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

Os episódios ocorreram com pelo menos dezenove alunas, com idades entre 13 e 14 anos, segundo os relatos apresentados pelos pais destas estudantes. As adolescentes foram ouvidas no DPCA e os responsáveis agora cobram uma investigação rigorosa do caso para que outras crianças não sejam vítimas do mesmo assédio.

Em entrevista à TV Jornal nesta terça-feira (30), o pai de uma das alunas, contou que o comportamento inadequado desse professor teria ocorrido mais de uma vez.

“Ele já se posicionou outras vezes de maneira indevida com ela. Minha filha teve uma crise de ansiedade, chorou muito, e foi contida por outros alunos que a levaram para a coordenação. E foi quando os outros alunos começaram a relatar o que estava acontecendo. Ela ficou com receio de externar esse caso para mim e para a mãe dela, foi então que a escola entrou em contato conosco e mandou um comunicado para comparecermos na escola”, explicou o responsável, que não foi identificado por motivos de segurança.



Os pais contaram ainda que além de alisar as alunas, o docente de aproximadamente 40 anos, ainda tentava contato com as menores pelas redes sociais. Segundo um outro pai, que também esteve no DPCA, o professor queria saber qual nota a sua filha tinha obtido em uma prova de intercâmbio e, em outro momento, pediu para que todos os alunos saíssem da sala de aula, ficando apenas a sua filha e uma outra colega.

“Três garotos que viram a forma como ele estava agindo com as meninas e não quiseram sair da sala. Minha filha acabou saindo da sala e nos relatou o que aconteceu. Nós queremos que esse caso seja investigado para que sirva de exemplo para outras crianças que estejam passando por isso na rede municipal do Recife. O professor tem que ir para escola ensinar a matéria. Ele estudou para dar aula, não para acariciar crianças”, afirmou o responsável, que também não foi identificado.

AFASTAMENTO

Em nota, enviada à TV Jornal, a Secretaria de Educação do Recife disse que o professor estava atuando na escola há pelo menos três meses e que o profissional já está afastado das atividades na unidade de ensino.

“Todos os encaminhamentos legais já estão sendo tomados para a resolução do caso. A Secretaria de Educação ressalta que irá acompanhar de perto as investigações e que é contra a todo e qualquer tipo de assédio ou violência dentro das unidades de ensino que compõem a Rede Municipal do Recife”, concluiu o comunicado.