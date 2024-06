Professores aprovam reajuste salarial negociado entre Sintepe e Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os servidores da Rede Pública Estadual de Ensino de Pernambuco aprovaram o reajuste salarial, que já se dará a partir do mês de junho. Os profissionais de educação do Estado vão se localizar entre os percentuais de 3,62% para quem recebia abaixo do piso salarial do magistério ou para professores de nível médio, chegando a 26,67%, no caso de professores e professoras que tenham Mestrado e Doutorado.

Nesta grade de aumento, grande parte dos educadores receberão aumentos entre 3,64% e 15% de reajuste. Recebem reajuste linear de 8,6% todos os servidores administrativos e analistas educacionais. Os percentuais são fruto da negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) e o Governo do Estado.

O Piso Salarial do Magistério é a remuneração mínima que um professor de rede pública pode deve receber em todo o país para uma carga horária de 200 horas/aula. O piso em 2024 foi reajustado em 3,64%, correspondendo a R$4.580,57.

OUTROS COMPROMISSOS

A rodada de negociações também conquistou o compromisso do Estado de convocar os concursados, reeditar o Programa Professor Conectado, iniciativa que garante computadores e acesso à conectividade para execução do trabalho diário dos professores.

Com o acordo aprovado, se encerra a Campanha Salarial Educacional 2024, mas o Sintepe afirmou que continuará fortalecendo o debate sobre as pautas educacionais com a Secretaria de Educação. Questões como a climatização das escolas, das reformas prioritárias, da melhoria da merenda e outras reivindicações já divulgadas para a categoria.