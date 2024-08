Instituto TIM abre inscrições para programa que transforma TCCs de universitários em produtos e tecnologias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Podem participar do AWC, grupos de dois a quatro estudantes maiores de 18 anos, com pelo menos um membro na fase final da graduação

O Instituto TIM está com inscrições abertas para o Academic Working Capital (AWC), um programa de educação empreendedora que apoia universitários na transformação de seus trabalhos de conclusão de curso (TCCs) em produtos, serviços ou tecnologias prontas para o mercado. Desde o seu início em 2015, o programa já apoiou cerca de 200 iniciativas, envolvendo 70 universidades e contribuindo para a criação de 114 startups.

Podem participar grupos de dois a quatro estudantes maiores de 18 anos, com pelo menos um membro na fase final da graduação. A proposta deve ser um TCC com potencial para se tornar uma startup inovadora. Nesta edição, haverá uma fase de pré-inscrição, e os interessados receberão suporte para elaborar suas propostas durante o mês de agosto.

ETAPAS DO PROGRAMA

O programa é dividido em duas etapas: validação da visão de negócio e desenvolvimento de protótipos. Os estudantes participam de workshops, recebem orientação contínua e apoio financeiro para a construção de protótipos, culminando na apresentação de seus projetos a investidores em uma Feira de Investimentos.

“Estamos celebrando quase uma década de AWC com resultados significativos que estimulam cada vez mais o empreendedorismo nas universidades. Este é um caminho de carreira ainda pouco explorado no ambiente acadêmico, mas essencial para o desenvolvimento do país, especialmente no campo das startups de base tecnológica. Nosso objetivo é oferecer uma alternativa profissional para recém-formados, potencializando a criação de novos negócios com impacto significativo no mercado”, afirma Anna Carolina Meireles, gerente de Responsabilidade Social Corporativa da TIM.

Entre os destaques do AWC, está a startup SDW – Safe Drinking Water For All, originada do projeto Aqualuz, que utiliza radiação solar para tornar potável a água de poços ou cisternas. Anna Luísa Beserra, criadora da solução, foi uma das vencedoras do Jovens Campeões da Terra, premiação da ONU destinada a empreendedores de até 30 anos com ideias inovadoras para o futuro do planeta. Outro exemplo é a Mvisia, startup criada em 2015 e vendida à multinacional WEG em 2020.

Todas as informações sobre o Academic Working Capital podem ser acessadas através do site: institutotim.org.br.