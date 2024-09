Recife sedia edição da Jornada Bett Nordeste com foco em IA e inteligência emocional na educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Bett Brasil, evento de inovação e tecnologia para educação, realiza nos dias 4 e 5 de setembro, no Recife Expo Center, mais uma edição da Jornada Bett Nordeste. Educadores e especialistas vão debater assuntos vinculados à educação básica sob o tema central: “Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Emocional (IE) na educação: o que devemos aprender?”.

O evento terá uma série de painéis de debate e uma área dedicada à exposição de produtos, serviços e soluções para instituições de ensino. A proposta da Jornada Bett Nordeste é colaborar para uma educação com mais qualidade e equidade, com participação do setor privado e público da educação básica.

“Não se trata apenas de avaliar a tecnologia na Educação. Cada vez mais é preciso inseri-la com propósito, observando dois elementos importantes no cotidiano dos professores, estudantes, gestores e mantenedores, que são a Inteligência Artificial e a Inteligência Emocional, e o que devemos aprender com essas duas “linguagens” como propulsoras para uma educação de qualidade, com equidade e para todos”, diz Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil.

Entre os temas que serão trabalhados durante a programação, está a "Ética Digital", relacionada ao uso da tecnologia e da inteligência artificial na educação, destacando a importância de garantir a privacidade dos estudantes, combater o viés algorítmico e promover práticas responsáveis de uso da IA.

Também serão abordadas questões referentes a "Aprendizagem Personalizada", como a inteligência artificial pode ser utilizada para adaptar o ensino às necessidades individuais de cada estudante, oferecendo uma educação mais personalizada e efetiva, alinhada com o desenvolvimento emocional e cognitivo de cada aluno.

Sobre as "Emoções", especialistas vão debater como elas podem estimular questões ligadas a promoção da saúde mental, o cultivo de habilidades socioemocionais e o manejo adequado das emoções no contexto educacional e o papel fundamental das relações interpessoais na aprendizagem.

Por fim, o evento traz a "Liderança Inclusiva", ressaltando a importância de uma liderança educacional humanizada a fim de promover a inclusão, independentemente das habilidades, origens ou identidades.

RODAS DE CONVERSA E AUDITÓRIO AQUÁRIO

A Jornada Bett Nordeste traz dois formatos de interação direta com o público: as Rodas de Conversa e o Auditório Aquário. Para abertura do evento, no dia 4 de setembro, às 10h, foram convidados o presidente do Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe-PE), José Ricardo Dias Diniz; a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco (Undime-PE), Andreika Asseker Amarante; e o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.



No dia 5 de setembro, às 13h, a titular da coluna Enem e Educação, do Jornal do Commercio, Mirella Araújo, irá mediar a palestra: "O poder das emoções no aprendizado". A roda de conversa contará com a presença da diretora da Escola Vila Aprendiz, Paula Carneiro Leão; do Pesquisador - Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, Guilherme Brockington; e do Especialista Pedagógico - International School, Luis Fernando Gonçalves.

Às 16h, será a vez da titular da coluna Saúde e Bem-Estar, do Jornal do Commercio, Cinthya Leite, media a conversa sobre "Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Emocional (IE) na educação: O que devemos aprender?". Estarão compondo a mesa o coordenador de Inovação e professor do Proz Educação da UFPE, Luciano Meira; o diretor presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; e a professora do Departamento de Psicologia da UFPE, Marina Pinheiro.

A programação completa da Jornada Bett Nordeste pode ser conferida pelo site: https://brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste/programacao.

Serviço:



Jornada Bett Nordeste



Data: 4 e 5 de setembro

Local: Recife Expo Center - Avenida Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife/PE.

Mais informações: https://brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste