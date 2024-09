Enem 2024: Rotina de estudos deve incluir alimentos para ter mais foco e concentração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, devem estar atentos a rotina de preparação para as provas. Isso inclui fazer escolhas nutricionais inteligentes que podem potencializar o desempenho acadêmico, melhorando o foco, a disposição e o bem-estar geral.

“Para garantir energia e concentração, é essencial consumir alimentos que forneçam os nutrientes necessários,” afirma a nutricionista Laís Thorpe. Além de manter uma dieta equilibrada, é importante planejar as refeições e evitar excessos para promover mais tranquilidade.



De acordo com a especialista, carboidratos complexos, como pães integrais e batata-doce, ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue. As proteínas encontradas em carnes magras, ovos, leguminosas e iogurte natural são essenciais para a manutenção muscular e controle do apetite. “Gorduras saudáveis, presentes em azeite de oliva, abacate, nozes, amêndoas e peixes como salmão e sardinha, são importantes para a memória e a concentração,” explicou Laís Thorpe, nutricionista do Colégio CBV.

Frutas e verduras também desempenham um papel importante. “Elas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, como vitamina C, magnésio e potássio, que auxiliam no funcionamento cerebral e no controle do estresse,” complementa Laís.

A regularidade das refeições é outro ponto importante. “Manter horários regulares ajuda a estabilizar os níveis de energia e previne desconfortos,” diz a nutricionista. O café da manhã deve ser completo e equilibrado, com uma combinação de carboidratos, proteínas e fibras para começar o dia com energia.



PRATO BALANCEADO

Para o almoço, é recomendável um prato balanceado, com proteínas magras, carboidratos complexos e uma variedade de vegetais. Para os lanches intermediários, frutas, iogurte, castanhas e torradas são boas opções para evitar longos períodos sem comer. O jantar deve ser leve, mas nutritivo, para não sobrecarregar o sistema digestivo durante o sono.

“É essencial beber água ao longo do dia, pois a desidratação, mesmo que leve, pode afetar a concentração e a memória. Além disso, é importante evitar refeições pesadas antes do estudo, pois podem causar sonolência e dificultar a concentração. Não pular refeições também é crucial para manter a energia e o foco,” recomenda Laís.

Alimentos a serem evitados incluem doces e açúcares refinados, além de produtos ultraprocessados como embutidos, salgadinhos, refrigerantes e fast food. “Embora ofereçam energia rápida, doces e açúcares refinados causam uma queda brusca de glicose, levando a cansaço e dificuldade de concentração. Produtos ultraprocessados têm baixo valor nutricional e podem causar indigestão e desconforto abdominal,” alerta Laís.

Apesar da tentação de usar café e energéticos para prolongar os estudos, o consumo excessivo pode ser prejudicial. “Embora aumentem a atenção momentaneamente, podem causar ansiedade, insônia, palpitações e aumento da pressão arterial,” adverte Laís. Esses estimulantes podem levar à dependência, exigindo quantidades cada vez maiores para o mesmo efeito, o que pode resultar em problemas de saúde como aumento da pressão arterial e arritmias. “A cafeína também pode interferir no sono e aumentar os níveis de ansiedade e estresse, afetando a qualidade do estudo,” conclui a nutricionista.