Enem 2024: quando sai o local de prova?

As provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro, com local determinado conforme o endereço informado pelos candidatos na inscrição

Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos em sequência, no horário da tarde.

O exame, dividido em cinco provas, é a oportunidade de muitos estudantes ingressarem numa universidade pública ou conquistarem uma bolsa de estudos numa instituição privada.

O local de prova ainda não foi divulgado.

Quando sai o local de prova?

É possível conferir o local em que cada candidato realizará o exame no cartão de inscrição, disponível na Página do Participante. Esse documento só será divulgado algumas semanas antes da aplicação do Enem, ainda sem data exata divulgada pelo Inep.

Além do local de provas, no cartão de inscrição o estudante pode conferir informações como número de inscrição, data e horário das provas, língua estrangeira selecionada e atendimento especializado ou tratamento por nome social, se solicitado.



