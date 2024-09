Cronograma de estudos para ENEM: 6 dicas para montar o seu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil. As provas de 2024 acontecerão nos dias 03 e 10 novembro.

Para se preparar para o exame, é necessário seguir um bom cronograma de estudos. No entanto, não basta apenas seguir o conteúdo programático, construir uma rotina equilibrada é fundamental.

Definir horários, ter momentos de lazer e especificar os momentos do dia são algumas ações essenciais na construção de um cronograma.

Como montar cronograma de estudos para o ENEM

O professor Eduardo Valladares, do Canal Descomplica no Youtube, indica as seguintes dicas para estudantes que desejam montar um bom cronograma de estudo:



1. Conheça sua rotina

Antes de começar a criar um cronograma, é essencial entender como é sua rotina diária.

Avalie quais são seus compromissos fixos, como trabalho, escola ou atividades extracurriculares, e quanto tempo livre você tem disponível para estudar.

Saber como seu dia está organizado ajudará a definir horários de estudo que se encaixem de forma realista e sustentável na sua rotina.

2. Defina seus horários de estudo (manhã, tarde ou noite)

Com base na sua rotina, escolha os melhores períodos para estudar. Algumas pessoas são mais produtivas pela manhã, enquanto outras preferem a tarde ou a noite.

Identifique o horário em que você se sente mais alerta e focado e reserve esses momentos para estudar os conteúdos mais desafiadores.

Ter um horário fixo também ajuda a criar um hábito de estudo, tornando a prática mais eficiente.

3. Especifique os horários

Evite generalizações ao definir seus horários de estudo.

Em vez de simplesmente marcar “das 8h às 9h irei estudar”, seja específico quanto ao conteúdo que será revisado ou aprendido nesse período.

Por exemplo, “das 8h às 9h irei revisar funções em matemática” ou “das 9h às 10h devo praticar redação”.

Isso ajuda a manter o foco e a garantir que todos os assuntos sejam cobertos de maneira equilibrada.

Imagem ilustrativa: mulher estudando à noite com luminária ligada. - Reprodução/Freepik

4. Garanta momentos de descanso no seu dia a dia

Incluir pausas regulares no cronograma de estudos é fundamental para manter a produtividade e evitar a exaustão mental.

Planeje intervalos curtos de 10 a 15 minutos a cada hora de estudo, além de períodos mais longos de descanso entre as sessões, como durante o almoço ou ao final do dia.

Esses momentos de descanso ajudam a recarregar as energias e melhoram a retenção de informações.

5. Reveja sempre seu cronograma de acordo com imprevistos que podem acontecer

A vida é imprevisível, e nem sempre é possível seguir o cronograma de estudos à risca. Por isso, é importante revisar e ajustar seu planejamento regularmente.

Se algum imprevisto surgir, como um compromisso de última hora ou um dia em que você não se sentiu bem, adapte o cronograma para compensar o tempo perdido sem comprometer o restante do plano.

É sempre importante separar um dia na semana para ajustar seu cronograma de acordo com possíveis intecorrências.

6. Conheça a prova

Apesar de estarmos à poucos meses da prova, ainda é possível estudar para o exame. Para isso, além de focar nos assuntos que mais caem, é necessário conhecer o formato.

Fazer simulados é uma ótima opção para se habituar ao tempo de prova e formato de questões.

